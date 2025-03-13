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Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом - РИА Новости, 13.03.2025
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02:39 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kanada-2004648956.html
Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом
Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом - РИА Новости, 13.03.2025
Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом
Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если тот продемонстрирует уважение к... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:39:00+03:00
2025-03-13T02:39:00+03:00
канада
сша
дональд трамп
марк карни
мелани жоли
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли. "Я готов встретиться с президентом Трампом в подходящий момент, но только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям", – сказал Карни на пресс-конференции на сталелитейном заводе в Гамильтоне, Онтарио. Трансляцию его выступления вели ведущие канадские телеканалы. Трамп ранее объявил о повышении пошлин на весь импорт стали и алюминия, включая канадские, до 25%, что вызвало жесткую реакцию со стороны Оттавы. В ответ канадское правительство объявило о введении с 14 марта ответных пошлин на американские товары на сумму 29,8 миллиарда канадских долларов (20,7 миллиарда долларов США), включая продукцию из стали и алюминия, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала решение США "вторым раундом неоправданных пошлин", подчеркнув, что Трамп продолжает использовать экономическое давление, в том числе через навязывание тезиса о намерении включить Канаду в состав США.
https://ria.ru/20250313/kanada-2004647977.html
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канада, сша, дональд трамп, марк карни, мелани жоли, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Мелани Жоли, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом

Карни заявил, что готов встретиться с Трампом при уважении суверенитета Канады

© AP Photo / Peter SummersМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Peter Summers
Марк Карни . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли.
"Я готов встретиться с президентом Трампом в подходящий момент, но только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям", – сказал Карни на пресс-конференции на сталелитейном заводе в Гамильтоне, Онтарио. Трансляцию его выступления вели ведущие канадские телеканалы.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Карни принесет присягу премьер-министра Канады в пятницу, сообщает CBC
01:59
Трамп ранее объявил о повышении пошлин на весь импорт стали и алюминия, включая канадские, до 25%, что вызвало жесткую реакцию со стороны Оттавы. В ответ канадское правительство объявило о введении с 14 марта ответных пошлин на американские товары на сумму 29,8 миллиарда канадских долларов (20,7 миллиарда долларов США), включая продукцию из стали и алюминия, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала решение США "вторым раундом неоправданных пошлин", подчеркнув, что Трамп продолжает использовать экономическое давление, в том числе через навязывание тезиса о намерении включить Канаду в состав США.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ЦРУ может использовать соцсети для дестабилизации Канады, передает CBC
Вчера, 16:59
 
КанадаСШАДональд ТрампМарк КарниМелани ЖолиВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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