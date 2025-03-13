https://ria.ru/20250313/kanada-2004648956.html

Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом

Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом - РИА Новости, 13.03.2025

Избранный премьер Канады готов встретиться с Трампом

Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если тот продемонстрирует уважение к... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T02:39:00+03:00

2025-03-13T02:39:00+03:00

2025-03-13T02:39:00+03:00

канада

сша

дональд трамп

марк карни

мелани жоли

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003788966_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dd09f127842ed7c47596d1cbb7c7f7c.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли. "Я готов встретиться с президентом Трампом в подходящий момент, но только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям", – сказал Карни на пресс-конференции на сталелитейном заводе в Гамильтоне, Онтарио. Трансляцию его выступления вели ведущие канадские телеканалы. Трамп ранее объявил о повышении пошлин на весь импорт стали и алюминия, включая канадские, до 25%, что вызвало жесткую реакцию со стороны Оттавы. В ответ канадское правительство объявило о введении с 14 марта ответных пошлин на американские товары на сумму 29,8 миллиарда канадских долларов (20,7 миллиарда долларов США), включая продукцию из стали и алюминия, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала решение США "вторым раундом неоправданных пошлин", подчеркнув, что Трамп продолжает использовать экономическое давление, в том числе через навязывание тезиса о намерении включить Канаду в состав США.

https://ria.ru/20250313/kanada-2004647977.html

https://ria.ru/20250312/kanada-2004573215.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, дональд трамп, марк карни, мелани жоли, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады