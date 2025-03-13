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Карни принесет присягу премьер-министра Канады в пятницу, сообщает CBC
Карни принесет присягу премьер-министра Канады в пятницу, сообщает CBC - РИА Новости, 13.03.2025
Карни принесет присягу премьер-министра Канады в пятницу, сообщает CBC
Избранный премьер-министр Канады Марк Карни примет присягу в пятницу, сообщает телеканал CBC со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:59:00+03:00
2025-03-13T01:59:00+03:00
2025-03-13T01:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни примет присягу в пятницу, сообщает телеканал CBC со ссылкой на неназванные источники. В понедельник бывший глава центрального банка Канады Марк Карни был избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым премьер-министром страны. "Карни и его кабинет (министров - ред.) будут приведены к присяге в пятницу", - говорится в материале. По информации телеканала, покидающий пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо официально подаст в отставку в тот же день, тем самым распустив свой кабмин, после чего Карни будет приведен к присяге в резиденции генерал-губернатора Канады. Трюдо ранее пришлось объявить о своих планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
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в мире, канада, марк карни, джастин трюдо
В мире, Канада, Марк Карни, Джастин Трюдо
Карни принесет присягу премьер-министра Канады в пятницу, сообщает CBC
CBC: Карни принесет присягу премьер-министра Канады в пятницу