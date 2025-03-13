https://ria.ru/20250313/kaliningrad-2004858537.html

Под Калининградом женщина едва не заморила голодом собаку

Под Калининградом женщина едва не заморила голодом собаку - РИА Новости, 13.03.2025

Под Калининградом женщина едва не заморила голодом собаку

Полиция под Калининградом возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая чуть не заморила голодом свою собаку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:48:00+03:00

2025-03-13T19:48:00+03:00

2025-03-13T19:59:00+03:00

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Полиция под Калининградом возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая чуть не заморила голодом свою собаку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В ОМВД "Зеленоградский" обратилась представительница благотворительного фонда помощи животным, которая сообщила, что в поселке Дворики местная жительница морит собаку голодом, и рассказала, что сотрудники фонда забрали пса, который был на привязи и без будки. Они отвезли его в ветеринарную клинику, где животному оказали помощь, пес был сильно истощен и без должного ухода мог погибнуть в течение месяца. "Сотрудники полиции выехали по месту жительства хозяйки собаки, осмотрели условия содержания животного и опросили возможных свидетелей, которые подтвердили, что пса не кормили и не поили. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250305/sobaka-2003176167.html

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происшествия, россия, калининградская область