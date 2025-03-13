https://ria.ru/20250313/kaliningrad-2004707939.html

В Калининграде подростка арестовали за поджог вышек сотовой связи

В Калининграде подростка арестовали за поджог вышек сотовой связи - РИА Новости, 13.03.2025

В Калининграде подростка арестовали за поджог вышек сотовой связи

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под арест несовершеннолетнего, которого подозревают в поджоге вводно-распределительных щитов вышек сотовой... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:51:00+03:00

2025-03-13T11:51:00+03:00

2025-03-13T11:54:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Ленинградский районный суд Калининграда отправил под арест несовершеннолетнего, которого подозревают в поджоге вводно-распределительных щитов вышек сотовой связи, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, в период с 14 по 15 декабря 2024 года подросток, а также еще двое несовершеннолетних, действуя умышленно, подожгли и повредили вводно-распределительные щиты, установленные на вышках мобильных операторов. Результаты сняли на видео, которое один из соучастников направил неустановленному лицу в подтверждение успешного завершения диверсии, за что на счет ему были переведены денежные средства. "В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении В., который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ "Диверсия"(2 эпизода)... Постановлением Ленинградского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обосновании ходатайства следователь указал, что подросток обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, не имеет постоянного места жительства, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

https://ria.ru/20250306/koloniya-2003385331.html

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происшествия, калининград, россия