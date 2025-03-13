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Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kadyrov-2004777272.html
Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат"
Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 13.03.2025
Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат"
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат" в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:52:00+03:00
2025-03-13T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат" в Курской области. "В ходе совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой президент России Владимир Путин отметил подразделения, отличившиеся при выполнении боевых задач в Курской области. Среди них было названо и легендарное спецподразделение "Ахмат" МО РФ… Оценка их заслуг, но и мощный стимул для дальнейшей службы во имя Родины. От себя лично хочу поблагодарить Владимира Владимировича за высокую оценку и заверить, что мы будем и впредь прилагать все усилия для защиты нашего великого Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что оценка Путина свидетельствует о том, что бойцы спецназа не просто достойно выполняют поставленные задачи, но и вносят значимый вклад в обеспечение безопасности государства. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548155.html
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безопасность, россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат"

Кадыров поблагодарил Путина за оценку работы спецназа Ахмат в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат" в Курской области.
"В ходе совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой президент России Владимир Путин отметил подразделения, отличившиеся при выполнении боевых задач в Курской области. Среди них было названо и легендарное спецподразделение "Ахмат" МО РФ… Оценка их заслуг, но и мощный стимул для дальнейшей службы во имя Родины. От себя лично хочу поблагодарить Владимира Владимировича за высокую оценку и заверить, что мы будем и впредь прилагать все усилия для защиты нашего великого Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Опубликованные Рамзаном Кадыровым кадры операции Поток - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Кадыров показал кадры с бойцами в газовой трубе в Судже
12 марта, 15:30
Он добавил, что оценка Путина свидетельствует о том, что бойцы спецназа не просто достойно выполняют поставленные задачи, но и вносят значимый вклад в обеспечение безопасности государства.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Кадыров рассказал об успехах российских подразделений в Курской области
9 марта, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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