https://ria.ru/20250313/istochnik-2004657634.html
Источник: отмена "всё включено" в Турции приведет к поиску альтернатив
Источник: отмена "всё включено" в Турции приведет к поиску альтернатив - РИА Новости, 13.03.2025
Источник: отмена "всё включено" в Турции приведет к поиску альтернатив
Турецкая туристическая индустрия не готова к отмене системы "всё включено" в курортных отелях, есть понимание того, что излишние расходы, в частности, у... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:33:00+03:00
2025-03-13T06:33:00+03:00
2025-03-13T06:33:00+03:00
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Турецкая туристическая индустрия не готова к отмене системы "всё включено" в курортных отелях, есть понимание того, что излишние расходы, в частности, у российских туристов, могут вызвать у них дискомфорт и поиски альтернативных маршрутов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Опция "всё включено" традиционно популярна среди туристов, в частности, российских, если мы говорим о них. Туристы адаптированы к тому, чтобы заранее определять свой бюджет на отдых в Турции. Отменить систему, которая доказала себя… мы к этому пока не готовы. Российские туристы могут начать тратить больше на питание и развлечения вне отелей, что может привести к изменению их бюджета на поездку в Турцию. Это может снизить уровень комфорта и удовлетворенности от отдыха. Начнутся поиски новых маршрутов. И кто от этого потеряет?" - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас курортные отели стараются адаптироваться к новым условиям, предлагая гибридные модели обслуживания или специальные пакеты. "Несмотря на все эти разговоры в СМИ, появляющиеся время от времени, у индустрии в целом есть трезвое понимание того, что отмена системы "всё включено" может стать вызовом для туристической инфраструктуры Турции, не говоря уже о возможных печальных последствиях", - добавил собеседник агентства. Отказ от системы "всё включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу заявил ранее РИА Новости, что такая мера повлечет за собой отток туристов, в том числе российских, в другие страны.
https://ria.ru/20250312/alkogol-2004443997.html
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новости - туризм, турция, алексей ерхов
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Алексей Ерхов
Источник: отмена "всё включено" в Турции приведет к поиску альтернатив
Отмена "всё включено" в Турции приведет к поиску россиянами альтернатив
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Турецкая туристическая индустрия не готова к отмене системы "всё включено" в курортных отелях, есть понимание того, что излишние расходы, в частности, у российских туристов, могут вызвать у них дискомфорт и поиски альтернативных маршрутов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.
Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
"Опция "всё включено" традиционно популярна среди туристов, в частности, российских, если мы говорим о них. Туристы адаптированы к тому, чтобы заранее определять свой бюджет на отдых в Турции. Отменить систему, которая доказала себя… мы к этому пока не готовы. Российские туристы могут начать тратить больше на питание и развлечения вне отелей, что может привести к изменению их бюджета на поездку в Турцию. Это может снизить уровень комфорта и удовлетворенности от отдыха. Начнутся поиски новых маршрутов. И кто от этого потеряет?" - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас курортные отели стараются адаптироваться к новым условиям, предлагая гибридные модели обслуживания или специальные пакеты.
"Несмотря на все эти разговоры в СМИ, появляющиеся время от времени, у индустрии в целом есть трезвое понимание того, что отмена системы "всё включено" может стать вызовом для туристической инфраструктуры Турции, не говоря уже о возможных печальных последствиях", - добавил собеседник агентства.
Отказ от системы "всё включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу заявил ранее РИА Новости, что такая мера повлечет за собой отток туристов, в том числе российских, в другие страны.