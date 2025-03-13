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МИД Ирана назвал сроки ответа на письмо Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
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22:14 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/iran-2004880517.html
МИД Ирана назвал сроки ответа на письмо Трампа
МИД Ирана назвал сроки ответа на письмо Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
МИД Ирана назвал сроки ответа на письмо Трампа
Иран примет решение о том, каким должен быть ответ на письмо президента США Дональда Трампа, переданное главе МИД исламской республики при посредничестве ОАЭ,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:14:00+03:00
2025-03-13T22:14:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Иран примет решение о том, каким должен быть ответ на письмо президента США Дональда Трампа, переданное главе МИД исламской республики при посредничестве ОАЭ, после того как будет завершен процесс полной оценки и рассмотрения этого документа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. В среду иранское агентство SNN сообщало, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа. "Это письмо (Трампа - ред.) было получено вчера вечером и в данный момент находится на рассмотрении... Решение о порядке ответа (на письмо - ред.) будет принято после (его - ред.) полной оценки и рассмотрения", - приводит слова Багаи агентство IRNA. Трамп 7 марта заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный и дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он сказал, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250312/arakchi-2004639450.html
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в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
МИД Ирана назвал сроки ответа на письмо Трампа

МИД Ирана: ответ на письмо Трампа будет принят после его оценки и рассмотрения

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Иран примет решение о том, каким должен быть ответ на письмо президента США Дональда Трампа, переданное главе МИД исламской республики при посредничестве ОАЭ, после того как будет завершен процесс полной оценки и рассмотрения этого документа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
В среду иранское агентство SNN сообщало, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Аракчи подтвердил получение послания от Трампа
12 марта, 23:35
«
"Это письмо (Трампа - ред.) было получено вчера вечером и в данный момент находится на рассмотрении... Решение о порядке ответа (на письмо - ред.) будет принято после (его - ред.) полной оценки и рассмотрения", - приводит слова Багаи агентство IRNA.
Трамп 7 марта заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный и дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он сказал, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом
12 марта, 19:14
 
В миреЦены на нефтьИранТегеран (город)СШАДональд ТрампАббас АракчиАли ХаменеиПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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