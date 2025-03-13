МИД Ирана назвал сроки ответа на письмо Трампа
МИД Ирана: ответ на письмо Трампа будет принят после его оценки и рассмотрения
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Иран примет решение о том, каким должен быть ответ на письмо президента США Дональда Трампа, переданное главе МИД исламской республики при посредничестве ОАЭ, после того как будет завершен процесс полной оценки и рассмотрения этого документа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
В среду иранское агентство SNN сообщало, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа.
Аракчи подтвердил получение послания от Трампа
12 марта, 23:35
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"Это письмо (Трампа - ред.) было получено вчера вечером и в данный момент находится на рассмотрении... Решение о порядке ответа (на письмо - ред.) будет принято после (его - ред.) полной оценки и рассмотрения", - приводит слова Багаи агентство IRNA.
Трамп 7 марта заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный и дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он сказал, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.