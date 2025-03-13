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В Иране заявили о провале любой попытки навязать соглашение по СВПД - РИА Новости, 13.03.2025
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02:06 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/iran-2004648115.html
В Иране заявили о провале любой попытки навязать соглашение по СВПД
В Иране заявили о провале любой попытки навязать соглашение по СВПД - РИА Новости, 13.03.2025
В Иране заявили о провале любой попытки навязать соглашение по СВПД
Любая попытка США и европейских стран (Великобритании и Франции) навязать Ирану несправедливое соглашение по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:06:00+03:00
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в мире
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ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Любая попытка США и европейских стран (Великобритании и Франции) навязать Ирану несправедливое соглашение по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий, или ядерной сделке) обречена на провал, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани. В среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое решение СБ ООН или Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об оказании давления на Иран поставит под вопрос допустимость переговоров с Европой из-за неисполнения ею обязательств по СВПД. "Иран не будет вести переговоры под давлением. Иран не сдастся перед угрозами. Иран не примет диктата любого рода. любая попытка навязать Ирану несправедливое соглашение по ядерной сделке обречена на провал. Дипломатия должна основываться на взаимном уважении, а не на шантаже", – передает слова постпреда агентство Fars. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004432239.html
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в мире, иран, сша, великобритания, аббас аракчи, дональд трамп, оон, магатэ
В мире, Иран, США, Великобритания, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ
В Иране заявили о провале любой попытки навязать соглашение по СВПД

Постпред Ирвани: попытка навязать Ирану соглашение по СВПД обречена на провал

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Любая попытка США и европейских стран (Великобритании и Франции) навязать Ирану несправедливое соглашение по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий, или ядерной сделке) обречена на провал, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани.
В среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое решение СБ ООН или Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об оказании давления на Иран поставит под вопрос допустимость переговоров с Европой из-за неисполнения ею обязательств по СВПД.
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Президент Ирана не хочет вести переговоры с Трампом
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"Иран не будет вести переговоры под давлением. Иран не сдастся перед угрозами. Иран не примет диктата любого рода. любая попытка навязать Ирану несправедливое соглашение по ядерной сделке обречена на провал. Дипломатия должна основываться на взаимном уважении, а не на шантаже", – передает слова постпреда агентство Fars.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАВеликобританияАббас АракчиДональд ТрампООНМАГАТЭ
 
 
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