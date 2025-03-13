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В Ингушетии женщина бросила младенца у ворот частного дома
В Ингушетии женщина бросила младенца у ворот частного дома - РИА Новости, 13.03.2025
В Ингушетии женщина бросила младенца у ворот частного дома
Неизвестная женщина оставила полуторамесячного ребенка у ворот частного дома в селе в Назрановском районе Ингушетии, ее разыскивают правоохранители, сообщило... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:29:00+03:00
2025-03-13T18:29:00+03:00
2025-03-13T18:29:00+03:00
происшествия
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НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Неизвестная женщина оставила полуторамесячного ребенка у ворот частного дома в селе в Назрановском районе Ингушетии, ее разыскивают правоохранители, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в среду утром находившуюся во дворе своего дома жительницу селения Плиево с улицы позвала незнакомая женщина. Выйдя за калитку, она обнаружила детскую люльку с ребенком в возрасте 1,5-2 месяцев, в которой также находилась записка с просьбой присмотреть за ним, а позвавшая ее незнакомка скрылась. "Бригадой скорой медицинской помощи ребенок незамедлительно доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователями и следователями-криминалистами проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, одновременно с этим правоохранители разыскивают мать ребенка", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Собственную проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура. "В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также проверит соблюдение требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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происшествия, назрановский район, россия
Происшествия, Назрановский район, Россия
В Ингушетии женщина бросила младенца у ворот частного дома
В Ингушетии ищут женщину, бросившую младенца у ворот частного дома
НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Неизвестная женщина оставила полуторамесячного ребенка у ворот частного дома в селе в Назрановском районе Ингушетии, ее разыскивают правоохранители, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в среду утром находившуюся во дворе своего дома жительницу селения Плиево с улицы позвала незнакомая женщина. Выйдя за калитку, она обнаружила детскую люльку с ребенком в возрасте 1,5-2 месяцев, в которой также находилась записка с просьбой присмотреть за ним, а позвавшая ее незнакомка скрылась.
"Бригадой скорой медицинской помощи ребенок незамедлительно доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователями и следователями-криминалистами проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, одновременно с этим правоохранители разыскивают мать ребенка", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Собственную проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура.
"В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также проверит соблюдение требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.