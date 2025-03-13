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СМИ: десятки людей вновь вышли на улицы Буэнос-Айреса после акции протеста - РИА Новости, 13.03.2025
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06:10 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/infobae-2004656934.html
СМИ: десятки людей вновь вышли на улицы Буэнос-Айреса после акции протеста
СМИ: десятки людей вновь вышли на улицы Буэнос-Айреса после акции протеста - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: десятки людей вновь вышли на улицы Буэнос-Айреса после акции протеста
Десятки людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в Аргентине после произошедшего на акции протеста в центре города, сообщает портал Infobae. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:10:00+03:00
2025-03-13T06:10:00+03:00
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Десятки людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в Аргентине после произошедшего на акции протеста в центре города, сообщает портал Infobae. Газета Nacion сообщала, что свыше 50 человек пострадали во время протестов в Буэнос-Айресе. Газета Pagina 12 рассказала, что один из полицейских толкнул пенсионерку во время акции протеста, она упала на асфальт и сильно ударилась головой. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявляла, что во время протестов задержаны 150 человек. "Десятки человек вышли на улицы Буэнос-Айреса после инцидентов, произошедших в районе конгресса", - говорится в публикации Infobae. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие их поддержать болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий и дороговизной жизни. Как передавал корреспондент РИА Новости, столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации, позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.
https://ria.ru/20250313/buenos-ajres-2004656378.html
https://ria.ru/20250313/protesty-2004643299.html
аргентина
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
СМИ: десятки людей вновь вышли на улицы Буэнос-Айреса после акции протеста

Infobae: десятки людей вновь вышли на улицы Буэнос-Айреса после акции протеста

© AP Photo / Natacha PisarenkoСтолкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе
Столкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Столкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Десятки людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в Аргентине после произошедшего на акции протеста в центре города, сообщает портал Infobae.
Газета Nacion сообщала, что свыше 50 человек пострадали во время протестов в Буэнос-Айресе. Газета Pagina 12 рассказала, что один из полицейских толкнул пенсионерку во время акции протеста, она упала на асфальт и сильно ударилась головой. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявляла, что во время протестов задержаны 150 человек.
Столкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"Десятки человек вышли на улицы Буэнос-Айреса после инцидентов, произошедших в районе конгресса", - говорится в публикации Infobae.
В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие их поддержать болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий и дороговизной жизни.
Как передавал корреспондент РИА Новости, столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации, позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли автомобиль. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину
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