https://ria.ru/20250313/inflyatsiya-2004641697.html

Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов

Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов - РИА Новости, 13.03.2025

Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов

Инфляция в России по данным на 10 марта достигла 10,11 процента в годовом выражении по сравнению с 10,07 процента неделей ранее, об этом говорится в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T00:07:00+03:00

2025-03-13T00:07:00+03:00

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экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инфляция в России по данным на 10 марта достигла 10,11 процента в годовом выражении по сравнению с 10,07 процента неделей ранее, об этом говорится в соответствующем докладе Министерства экономического развития.По данным ведомства, цены на продовольствие за неделю выросли на 0,18 процента, на фрукты и овощи снизились на 0,5%. В целом продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, подорожали на 0,24 процента.Непродовольственные товары за неделю подорожали на 0,04 процента, услуги — на 0,09 процента.

https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html

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2025

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)