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Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов - РИА Новости, 13.03.2025
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00:07 13.03.2025 (обновлено: 00:16 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/inflyatsiya-2004641697.html
Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов
Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов - РИА Новости, 13.03.2025
Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов
Инфляция в России по данным на 10 марта достигла 10,11 процента в годовом выражении по сравнению с 10,07 процента неделей ранее, об этом говорится в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T00:07:00+03:00
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экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инфляция в России по данным на 10 марта достигла 10,11 процента в годовом выражении по сравнению с 10,07 процента неделей ранее, об этом говорится в соответствующем докладе Министерства экономического развития.По данным ведомства, цены на продовольствие за неделю выросли на 0,18 процента, на фрукты и овощи снизились на 0,5%. В целом продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, подорожали на 0,24 процента.Непродовольственные товары за неделю подорожали на 0,04 процента, услуги — на 0,09 процента.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России на 10 марта превысила 10 процентов

Минэкономразвития: инфляция в России на 10 марта составила 10,11%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инфляция в России по данным на 10 марта достигла 10,11 процента в годовом выражении по сравнению с 10,07 процента неделей ранее, об этом говорится в соответствующем докладе Министерства экономического развития.
По данным ведомства, цены на продовольствие за неделю выросли на 0,18 процента, на фрукты и овощи снизились на 0,5%. В целом продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, подорожали на 0,24 процента.
Непродовольственные товары за неделю подорожали на 0,04 процента, услуги — на 0,09 процента.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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