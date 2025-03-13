https://ria.ru/20250313/indiya-2004839800.html

Россия рассматривает производство управляемых авиаракет в Индии

Россия рассматривает производство управляемых авиаракет в Индии - РИА Новости, 13.03.2025

Россия рассматривает производство управляемых авиаракет в Индии

Москва предлагает Нью-Дели разработку и производство в Индии современных российских управляемых авиационных ракет с возможностью их реэкспорта в дружественные... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:50:00+03:00

2025-03-13T18:50:00+03:00

2025-03-13T19:04:00+03:00

индия

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва предлагает Нью-Дели разработку и производство в Индии современных российских управляемых авиационных ракет с возможностью их реэкспорта в дружественные России страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Новейшие авиационные средства поражения (АСП) - это одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества. Наши предложения предполагают, в том числе, разработку и производство современных российских управляемых авиационных ракет в Индии. Платформами для интеграции новых АСП могут стать как истребители Су-30МКИ и МиГ-29, так и самолеты индийской разработки (Tejas, AMCA и т.д.)", - говорится в сообщении. По данным компании, на прошедшей в феврале выставке Aero India 2025 была показана широкая номенклатура новейших российских управляемых авиационных средств поражения, в том числе малозаметная крылатая ракета Х-69 нового поколения, ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ - для поражения боевых кораблей и транспортных судов и Х-38МЛЭ – для высокоточного поражения наземных объектов. В "Рособоронэкспорте" отметили, что ракеты доказали свою высокую эффективность в реальных боевых условиях и могут быть включены в состав комплексов вооружения истребителей 4++ и 5 поколений российского и иностранного производства. "Сегодня "Рособоронэкспорт" и индийская сторона обсуждают, что продукция, выпущенная в Индии в результате двустороннего технологического сотрудничества, может продвигаться в третьи страны, дружественные России", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20250228/rossija-2002125484.html

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индия, москва, нью-дели, рособоронэкспорт, ростех, су-30мки, миг-29, в мире