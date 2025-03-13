https://ria.ru/20250313/ideya-2004854579.html

Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной

Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной - РИА Новости, 13.03.2025

Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной

Укрепление ВСУ в качестве одной из гарантий безопасности Украине, которые предлагаются странами Европы, опасно из-за сильного влияния националистических... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:30:00+03:00

2025-03-13T19:30:00+03:00

2025-03-13T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Укрепление ВСУ в качестве одной из гарантий безопасности Украине, которые предлагаются странами Европы, опасно из-за сильного влияния националистических элементов на украинскую армию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В той системе координат, который есть сейчас, это опасный тезис… во многом кто контролирует ВСУ? Националистические элементы. Которые присутствуют во власти в Киеве", - сказал Песков журналистов, комментируя предложение о необходимости усилить ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву. "И если сильные ВСУ будут они контролировать, тогда какая же стабильность и предсказуемость? Поэтому тезис очень опасный", - добавил он.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины