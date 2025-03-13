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Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной - РИА Новости, 13.03.2025
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19:30 13.03.2025 (обновлено: 19:31 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ideya-2004854579.html
Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной
Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной - РИА Новости, 13.03.2025
Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной
Укрепление ВСУ в качестве одной из гарантий безопасности Украине, которые предлагаются странами Европы, опасно из-за сильного влияния националистических... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:30:00+03:00
2025-03-13T19:31:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Укрепление ВСУ в качестве одной из гарантий безопасности Украине, которые предлагаются странами Европы, опасно из-за сильного влияния националистических элементов на украинскую армию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В той системе координат, который есть сейчас, это опасный тезис… во многом кто контролирует ВСУ? Националистические элементы. Которые присутствуют во власти в Киеве", - сказал Песков журналистов, комментируя предложение о необходимости усилить ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву. "И если сильные ВСУ будут они контролировать, тогда какая же стабильность и предсказуемость? Поэтому тезис очень опасный", - добавил он.
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков назвал идею укрепления ВСУ как гарантии безопасности Киеву опасной

Песков: усиление ВСУ опасно из-за влияния националистических элементов на армию

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Укрепление ВСУ в качестве одной из гарантий безопасности Украине, которые предлагаются странами Европы, опасно из-за сильного влияния националистических элементов на украинскую армию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В той системе координат, который есть сейчас, это опасный тезис… во многом кто контролирует ВСУ? Националистические элементы. Которые присутствуют во власти в Киеве", - сказал Песков журналистов, комментируя предложение о необходимости усилить ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву.
"И если сильные ВСУ будут они контролировать, тогда какая же стабильность и предсказуемость? Поэтому тезис очень опасный", - добавил он.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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В миреУкраинаЕвропаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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