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В Херсоне частично отключили свет после взрывов - РИА Новости, 13.03.2025
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09:02 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/herson-2004669181.html
В Херсоне частично отключили свет после взрывов
В Херсоне частично отключили свет после взрывов - РИА Новости, 13.03.2025
В Херсоне частично отключили свет после взрывов
Частичное отключение электроэнергии произошло в нескольких районах подконтрольного ВСУ Херсона и прилегающих населенных пунктах после взрывов, заявил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:02:00+03:00
2025-03-13T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Частичное отключение электроэнергии произошло в нескольких районах подконтрольного ВСУ Херсона и прилегающих населенных пунктах после взрывов, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, проблемы с энергоснабжением в регионе возникли из-за повреждения объекта сетевого оператора "Херсоноблэнерго", специалисты которого изучают объемы повреждений. "Частично лишены электричества Корабельный и Центральный районы (Херсона - ред.), а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовка (населенные пункты, расположенные в пригородной зоне Херсона - ред.)", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004645508.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне частично отключили свет после взрывов

В Херсоне и окрестностях наблюдаются перебои с электричеством

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛампа накаливания
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Частичное отключение электроэнергии произошло в нескольких районах подконтрольного ВСУ Херсона и прилегающих населенных пунктах после взрывов, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, проблемы с энергоснабжением в регионе возникли из-за повреждения объекта сетевого оператора "Херсоноблэнерго", специалисты которого изучают объемы повреждений.
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"Частично лишены электричества Корабельный и Центральный районы (Херсона - ред.), а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовка (населенные пункты, расположенные в пригородной зоне Херсона - ред.)", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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06:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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