https://ria.ru/20250313/gubaydulina-2004728701.html

Умерла композитор София Губайдулина

Умерла композитор София Губайдулина - РИА Новости, 13.03.2025

Умерла композитор София Губайдулина

Всемирно известный композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина, умерла на 94-м году жизни, сообщила мэрия Казани. РИА Новости, 13.03.2025

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КАЗАНЬ, 13 мар — РИА Новости. Всемирно известный композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина, умерла на 94-м году жизни, сообщила мэрия Казани."Мэрия города Казани и лично Ильсур Метшин выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Асгатовны Губайдулиной, почетного гражданина Казани, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора, в связи с ее кончиной и разделяют горечь невосполнимой утраты", — говорится в публикации.Метшин назвал Губайдулину человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств."Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям. Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия", — отметил мэр.По его словам, композитор, несмотря на занятость, находила время, чтобы посещать город своей юности и всегда уделяла внимание начинающим музыкантам. С именем Губайдулиной Казань связана крепкими узами: здесь действует Центр современной музыки, носящий ее имя, проводятся фестиваль современной музыки "Конкордия", международный конкурс пианистов имени Софии Губайдулиной. В 2011 году ее имя внесли в Книгу почета Казани.Губайдуллина родилась в городе Чистополь в 1931 году. Она окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано в 1954 года, а затем через пять лет — Московскую консерваторию по классу композиции, там же в 1963 году — аспирантуру. С 1960-1970-х годов активно разрабатывала новые пути в области звуковой выразительности. В 1969 — начале 1970-х работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в музее имени А. Н. Скрябина.В 1979 году на VI съезде композиторов Губайдулину жестко раскритиковал в докладе Тихон Хренников. Она попала в так называемую "хренниковскую семерку" — черный список из семи советских композиторов, из-за чего много лет не могла выступать на радио и телевидении. В 1991 году Губайдулина получила немецкую стипендию и полтора года находилась в Ворпсведе. С 1992 года живет под Гамбургом, сохраняя российское гражданство.Губайдулина — автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей. Написала она и музыку к 25 фильмам, среди которых "Вертикаль" (1967) и "Чучело" (1983), мультфильмы "Маугли" и "Человек и его птица" (1975).С 1991 года композитор жила в Германии.

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казань, ильсур метшин, ролан быков, чистополь, рсфср, общество