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Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать - РИА Новости, 13.03.2025
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10:38 13.03.2025 (обновлено: 11:14 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/gretsiya-2004693634.html
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать - РИА Новости, 13.03.2025
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать
Телефон шеф-корреспондента РИА Новости в Греции Геннадия Мельника, которому местные власти отказали в аккредитации и вынудили закрыть корпункт, пытались... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:38:00+03:00
2025-03-13T11:14:00+03:00
в мире
греция
россия
афины
мария захарова
apple
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АФИНЫ/МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Телефон шеф-корреспондента РИА Новости в Греции Геннадия Мельника, которому местные власти отказали в аккредитации и вынудили закрыть корпункт, пытались взломать, следует из уведомления компании Apple, полученного РИА Новости. "Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кто вы или чем вы занимаетесь", — сообщила компания. Как следует из уведомления Apple журналисту, компания "обнаружила целевую атаку шпионского ПО" на его телефон. По странному совпадению, в этот день были сделаны несколько звонков в Министерство иностранных дел Греции в попытке решить проблему с продлением аккредитации. По сообщению Apple, с помощью атаки была попытка получить доступ к содержимому телефона. По ее данным, в подобных атаках используют шпионское ПО Pegasus от NSO Group. С помощью таких программ в Греции было организовано прослушивание многих журналистов и политиков. Попытка взлома телефона корреспондента РИА Новости — уже не первая, предыдущие фиксировали в 2024 году. Накануне Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство России в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004587989.html
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в мире, греция, россия, афины, мария захарова, apple
В мире, Греция, Россия, Афины, Мария Захарова, Apple
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать

Телефон собкора РИА Новости в Греции Мельника пытались взломать

© РИА Новости / Геннадий МельникЗдание МИД Греции
Здание МИД Греции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Здание МИД Греции. Архивное фото
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АФИНЫ/МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Телефон шеф-корреспондента РИА Новости в Греции Геннадия Мельника, которому местные власти отказали в аккредитации и вынудили закрыть корпункт, пытались взломать, следует из уведомления компании Apple, полученного РИА Новости.
"Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кто вы или чем вы занимаетесь", — сообщила компания.
Афины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Вчера, 17:54
Как следует из уведомления Apple журналисту, компания "обнаружила целевую атаку шпионского ПО" на его телефон. По странному совпадению, в этот день были сделаны несколько звонков в Министерство иностранных дел Греции в попытке решить проблему с продлением аккредитации. По сообщению Apple, с помощью атаки была попытка получить доступ к содержимому телефона.
По ее данным, в подобных атаках используют шпионское ПО Pegasus от NSO Group. С помощью таких программ в Греции было организовано прослушивание многих журналистов и политиков.
Попытка взлома телефона корреспондента РИА Новости — уже не первая, предыдущие фиксировали в 2024 году.
Накануне Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство России в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
Афины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
EFJ осудила отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Вчера, 18:45
 
В миреГрецияРоссияАфиныМария ЗахароваApple
 
 
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