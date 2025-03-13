https://ria.ru/20250313/gretsiya-2004693634.html
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать - РИА Новости, 13.03.2025
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать
Телефон шеф-корреспондента РИА Новости в Греции Геннадия Мельника, которому местные власти отказали в аккредитации и вынудили закрыть корпункт, пытались... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:38:00+03:00
2025-03-13T10:38:00+03:00
2025-03-13T11:14:00+03:00
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АФИНЫ/МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Телефон шеф-корреспондента РИА Новости в Греции Геннадия Мельника, которому местные власти отказали в аккредитации и вынудили закрыть корпункт, пытались взломать, следует из уведомления компании Apple, полученного РИА Новости. "Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кто вы или чем вы занимаетесь", — сообщила компания. Как следует из уведомления Apple журналисту, компания "обнаружила целевую атаку шпионского ПО" на его телефон. По странному совпадению, в этот день были сделаны несколько звонков в Министерство иностранных дел Греции в попытке решить проблему с продлением аккредитации. По сообщению Apple, с помощью атаки была попытка получить доступ к содержимому телефона. По ее данным, в подобных атаках используют шпионское ПО Pegasus от NSO Group. С помощью таких программ в Греции было организовано прослушивание многих журналистов и политиков. Попытка взлома телефона корреспондента РИА Новости — уже не первая, предыдущие фиксировали в 2024 году. Накануне Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство России в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004587989.html
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в мире, греция, россия, афины, мария захарова, apple
В мире, Греция, Россия, Афины, Мария Захарова, Apple
Телефон собкора РИА Новости в Греции пытались взломать
Телефон собкора РИА Новости в Греции Мельника пытались взломать