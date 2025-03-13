https://ria.ru/20250313/grenlandtsy-2004855547.html

Гренландцы не верят в возможность военного захвата острова американцами

Гренландцы не верят в возможность военного захвата острова американцами - РИА Новости, 13.03.2025

Гренландцы не верят в возможность военного захвата острова американцами

Гренландцы не верят в возможность военного захвата острова США, но надеются, что, если это все-таки случится Дания встанет на их защиту, рассказали... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:33:00+03:00

2025-03-13T19:33:00+03:00

2025-03-13T19:35:00+03:00

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дональд трамп

парламентские выборы в гренландии

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 13 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландцы не верят в возможность военного захвата острова США, но надеются, что, если это все-таки случится Дания встанет на их защиту, рассказали корреспонденту РИА Новости жители столицы Гренландии Нуука. Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий. "Я сам живу на севере Гренландии, недалеко от военной базы США. Я вообще не верю, что США могут решиться взять под свой контроль остров со своей армией. Наоборот, с 1953 года они нас защищают. Тем не менее, если это все-таки произойдет, я надеюсь, что Дания защитит нас", - рассказал 50-летний житель, который приехал в Нуук отдыхать с детьми. Молодой человек примерно 25 лет по имени Калук также объясняет, что он вообще не верит в военный сценарий, но также надеется, что местные жители смогут рассчитывать на помощь Дании. "Мы можем только надеяться, что все пройдет хорошо", - заключил он. Чиновница лет 50-ти по имени Беа считает так же. "Я не думаю, что это произойдет. И надеюсь, что нет. Но мы живем в действительно удивительные времена, очень интересно посмотреть, что произойдет", - поделилась она. Однако не все местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией. Мужчина лет 60-ти, немного нетрезвый, отвечает с улыбкой: "Мне абсолютно без разницы". Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995509498.html

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

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в мире, сша, дания, гренландия, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии