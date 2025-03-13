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Грэм* предложил Европе создать силы ядерного сдерживания России - РИА Новости, 13.03.2025
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17:42 13.03.2025 (обновлено: 17:43 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/grem-2004812448.html
Грэм* предложил Европе создать силы ядерного сдерживания России
Грэм* предложил Европе создать силы ядерного сдерживания России - РИА Новости, 13.03.2025
Грэм* предложил Европе создать силы ядерного сдерживания России
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), предложил Европе создать собственные силы ядерного сдерживания России путем РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:42:00+03:00
2025-03-13T17:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), предложил Европе создать собственные силы ядерного сдерживания России путем модернизации запасов вооружений Великобритании и Франции и размещения тактического ядерного оружия на континенте. "Вопрос к Европе: почему бы не создать ваши собственные силы ядерного сдерживания путем модернизации британских и французских запасов, стратегически разместив тактические ядерные вооружения по Европе?" - написал он в социальной сети Х. По словам Грэма*, подобные действия будут соответствовать политике бывшего американского президента Рональда Рейгана в 80-х годах прошлого столетия, который ввел крылатые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками в качестве средства защиты Европы. "Я бы призвал наших европейских союзников думать как Рейган, когда дело касается защиты континента от (президента России Владимир - ред.) Путина… Это сработало для Рейгана, это сработает и для Европы", - добавил Грэм*. Предложение американского сенатора последовало вслед за призывом президента Польши Анджея Дуды к Вашингтону перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию. Как писала ранее газета Financial Times, Дуда обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. "Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил польских лидер. Он также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия. Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html
https://ria.ru/20250309/oruzhie-2003926146.html
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россия, европа, франция, рональд рейган, владимир путин, анджей дуда, нато, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Франция, Рональд Рейган, Владимир Путин, Анджей Дуда, НАТО, Евросоюз, В мире
Грэм* предложил Европе создать силы ядерного сдерживания России

Сенатор Грэм предложил Европе создать собственные силы ядерного сдерживания РФ

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), предложил Европе создать собственные силы ядерного сдерживания России путем модернизации запасов вооружений Великобритании и Франции и размещения тактического ядерного оружия на континенте.
"Вопрос к Европе: почему бы не создать ваши собственные силы ядерного сдерживания путем модернизации британских и французских запасов, стратегически разместив тактические ядерные вооружения по Европе?" - написал он в социальной сети Х.
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По словам Грэма*, подобные действия будут соответствовать политике бывшего американского президента Рональда Рейгана в 80-х годах прошлого столетия, который ввел крылатые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками в качестве средства защиты Европы.
"Я бы призвал наших европейских союзников думать как Рейган, когда дело касается защиты континента от (президента России Владимир - ред.) Путина… Это сработало для Рейгана, это сработает и для Европы", - добавил Грэм*.
Предложение американского сенатора последовало вслед за призывом президента Польши Анджея Дуды к Вашингтону перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию. Как писала ранее газета Financial Times, Дуда обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил польских лидер. Он также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.
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Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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