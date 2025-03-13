https://ria.ru/20250313/gramoty-2004827803.html
Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности
Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:24:00+03:00
2025-03-13T18:24:00+03:00
2025-03-13T19:19:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
в мире
белоруссия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004783405_0:259:3012:1953_1920x0_80_0_0_5425ff783d6687bba09c5d57403c2d7e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного Государства.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе."Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают протокол об обмене грамотами о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности Союзного государства", - сказал ведущий церемонии подписания документов.Путин в четверг в Кремле провел переговоры с Лукашенко, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/putin-2004828473.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004783405_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_79e3034db1a7978be2ab11b3d1c53916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, москва, россия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Москва, Россия
Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности
Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности в СГ