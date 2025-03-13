https://ria.ru/20250313/gramoty-2004827803.html

Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности

Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:24:00+03:00

2025-03-13T18:24:00+03:00

2025-03-13T19:19:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного Государства.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе."Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают протокол об обмене грамотами о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности Союзного государства", - сказал ведущий церемонии подписания документов.Путин в четверг в Кремле провел переговоры с Лукашенко, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.

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владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, москва, россия