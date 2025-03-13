В Госдуме оценили освобождение Суджи
Депутат Колунов: освобождение Суджи говорит о скором выходе ВСУ из России
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Освобождение Суджи в Курской области от бойцов ВСУ говорит о том, что в скором времени российские военные выбьют их с территории России или они сами убегут раньше, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области.
"Вчера глава Генштаба (Валерий Герасимов - ред.) заявил об окружении группировки ВСУ в Курской области и ее последовательном уничтожении, а сегодня наши военнослужащие освободили Суджу. Это говорит о том, что в скором времени мы выбьем ВСУ с российской территории. Хотя, как я считаю, они сами убегут раньше", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что освобождение Суджи является серьезным результатом как в стратегическом плане, так и в моральном.
"Во-первых, Суджа – хороший плацдарм для завершения освобождения Курской области и выхода на Сумы. Во-вторых, сам результат – освобождение города – вселяет силы и уверенность в наших ребят, мотивирует продолжать наступление", - заключил он.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин заявил, что стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. -0-