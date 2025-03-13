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В Госдуме оценили освобождение Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/gosduma-2004748233.html
В Госдуме оценили освобождение Суджи
В Госдуме оценили освобождение Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
В Госдуме оценили освобождение Суджи
Освобождение Суджи в Курской области от бойцов ВСУ говорит о том, что в скором времени российские военные выбьют их с территории России или они сами убегут... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:21:00+03:00
2025-03-13T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Освобождение Суджи в Курской области от бойцов ВСУ говорит о том, что в скором времени российские военные выбьют их с территории России или они сами убегут раньше, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области. "Вчера глава Генштаба (Валерий Герасимов - ред.) заявил об окружении группировки ВСУ в Курской области и ее последовательном уничтожении, а сегодня наши военнослужащие освободили Суджу. Это говорит о том, что в скором времени мы выбьем ВСУ с российской территории. Хотя, как я считаю, они сами убегут раньше", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что освобождение Суджи является серьезным результатом как в стратегическом плане, так и в моральном. "Во-первых, Суджа – хороший плацдарм для завершения освобождения Курской области и выхода на Сумы. Во-вторых, сам результат – освобождение города – вселяет силы и уверенность в наших ребят, мотивирует продолжать наступление", - заключил он. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин заявил, что стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. -0-
https://ria.ru/20250313/svo-2004711764.html
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курская область
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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме оценили освобождение Суджи

Депутат Колунов: освобождение Суджи говорит о скором выходе ВСУ из России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Освобождение Суджи в Курской области от бойцов ВСУ говорит о том, что в скором времени российские военные выбьют их с территории России или они сами убегут раньше, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол в Курской области.
Первые кадры из освобожденной Суджи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Российские войска освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области
12:08
"Вчера глава Генштаба (Валерий Герасимов - ред.) заявил об окружении группировки ВСУ в Курской области и ее последовательном уничтожении, а сегодня наши военнослужащие освободили Суджу. Это говорит о том, что в скором времени мы выбьем ВСУ с российской территории. Хотя, как я считаю, они сами убегут раньше", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что освобождение Суджи является серьезным результатом как в стратегическом плане, так и в моральном.
"Во-первых, Суджа – хороший плацдарм для завершения освобождения Курской области и выхода на Сумы. Во-вторых, сам результат – освобождение города – вселяет силы и уверенность в наших ребят, мотивирует продолжать наступление", - заключил он.
Поражение боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Минобороны показало кадры поражения боевиков и техники ВСУ в Судже
Вчера, 13:47
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин заявил, что стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. -0-
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Песков оценил сроки освобождения Курской области
12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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