https://ria.ru/20250313/gosduma-2004674960.html

В Госдуме предложили ввести перемирие с Украиной для проведения выборов

В Госдуме предложили ввести перемирие с Украиной для проведения выборов - РИА Новости, 13.03.2025

В Госдуме предложили ввести перемирие с Украиной для проведения выборов

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что перемирие с Украиной можно ввести на несколько... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:27:00+03:00

2025-03-13T09:27:00+03:00

2025-03-13T09:27:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

михаил шеремет

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что перемирие с Украиной можно ввести на несколько месяцев с целью проведения президентских выборов и избрания легитимной власти. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "На Западе уперлись именно в месяц перемирия, хотя куда разумнее объявить перемирие на несколько месяцев, чтобы провести на Украине президентские выборы", - сказал Шеремет. По его словам, проведение выборов позволит избрать легитимного президента Украины, уполномоченного подписать полноценный мирный договор, который закрепит окончание военного конфликта и установит прочный и надежный мир. "Уверен, что Зеленский, будучи нелегитимным президентом и узурпатором, не имеет права подписывать никакие договоры, в противном случае, это будет очередная филькина грамота, не имеющая никакой юридической силы и при необходимости может быть с легкостью попрана нашими противниками", - сказал депутат. При этом, по его словам, на время перемирия ВСУ нужно запретить перевооружаться и возводить новые фортификационные сооружения. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html

https://ria.ru/20250312/kosachev-2004445155.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, михаил шеремет, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины