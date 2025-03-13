В Госдуме предложили ввести перемирие с Украиной для проведения выборов
Депутат Шеремет: перемирие с Украиной можно ввести для проведения выборов
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что перемирие с Украиной можно ввести на несколько месяцев с целью проведения президентских выборов и избрания легитимной власти.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
"На Западе уперлись именно в месяц перемирия, хотя куда разумнее объявить перемирие на несколько месяцев, чтобы провести на Украине президентские выборы", - сказал Шеремет.
По его словам, проведение выборов позволит избрать легитимного президента Украины, уполномоченного подписать полноценный мирный договор, который закрепит окончание военного конфликта и установит прочный и надежный мир.
"Уверен, что Зеленский, будучи нелегитимным президентом и узурпатором, не имеет права подписывать никакие договоры, в противном случае, это будет очередная филькина грамота, не имеющая никакой юридической силы и при необходимости может быть с легкостью попрана нашими противниками", - сказал депутат.
При этом, по его словам, на время перемирия ВСУ нужно запретить перевооружаться и возводить новые фортификационные сооружения.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.