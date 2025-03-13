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В Госдуме назвали вздором слова Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 13.03.2025
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07:40 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/gosduma-2004663443.html
В Госдуме назвали вздором слова Зеленского о территориальных уступках
В Госдуме назвали вздором слова Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 13.03.2025
В Госдуме назвали вздором слова Зеленского о территориальных уступках
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал вздором заявление Владимира Зеленского о нежелании идти на... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:40:00+03:00
2025-03-13T07:40:00+03:00
россия
украина
курская область
владимир путин
владимир зеленский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал вздором заявление Владимира Зеленского о нежелании идти на территориальные уступки и признавать вошедшие в состав России территории. Ранее Владимир Зеленский после переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией, назвав это "главной красной линией". "У России с Зеленским разные понятия о территориальных уступках. Мы требуем свое, а он пытается удержать чужое и несет вздор. Так что признает он что-либо или не признает - на размеры Российской Федерации это не повлияет. Его мнение не имеет никакого смысла", - сказал Белик РИА Новости. При этом, по его словам, киевскому режиму не стоит сильно обольщается западной поддержкой. "Украинские войска бегут из Курской области и никакие поставки оружия их не спасают. Условия мира, по сути, не изменились - признание реальности на местах. Ну и конечно же гарантии нашей безопасности. Как-нибудь проживем без признания Украиной наших территорий. Ну а что касается "красных линий" - то здесь все прозрачно. Соседей агрессивных не потерпим, особенно когда они чрезмерно вооружены", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250313/gosduma-2004647494.html
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россия, украина, курская область, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф, оон
Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ООН
В Госдуме назвали вздором слова Зеленского о территориальных уступках

Депутат Белик: слова Зеленского о территориальных уступках являются вздором

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал вздором заявление Владимира Зеленского о нежелании идти на территориальные уступки и признавать вошедшие в состав России территории.
Ранее Владимир Зеленский после переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией, назвав это "главной красной линией".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву
01:48
"У России с Зеленским разные понятия о территориальных уступках. Мы требуем свое, а он пытается удержать чужое и несет вздор. Так что признает он что-либо или не признает - на размеры Российской Федерации это не повлияет. Его мнение не имеет никакого смысла", - сказал Белик РИА Новости.
При этом, по его словам, киевскому режиму не стоит сильно обольщается западной поддержкой.
"Украинские войска бегут из Курской области и никакие поставки оружия их не спасают. Условия мира, по сути, не изменились - признание реальности на местах. Ну и конечно же гарантии нашей безопасности. Как-нибудь проживем без признания Украиной наших территорий. Ну а что касается "красных линий" - то здесь все прозрачно. Соседей агрессивных не потерпим, особенно когда они чрезмерно вооружены", - сказал депутат.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Госдуме назвали атаку дронов ВСУ на Москву военным преступлением
11 марта, 10:40
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Госдуме оценили решение Франции передать Украине военную помощь
9 марта, 16:49
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Вид на Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Госдуме ответили на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту
9 марта, 13:44
 
РоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосдума РФООН
 
 
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