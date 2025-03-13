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В ГД сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона - РИА Новости, 13.03.2025
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03:34 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/gosduma-2004651466.html
В ГД сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона
В ГД сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона - РИА Новости, 13.03.2025
В ГД сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона
Мошенники звонят гражданам якобы от сотрудников управляющей компании и под видом установки личного кода от домофона получают код из смс жертвы для доступа к... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:34:00+03:00
2025-03-13T03:34:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники звонят гражданам якобы от сотрудников управляющей компании и под видом установки личного кода от домофона получают код из смс жертвы для доступа к аккаунту в "Госуслугах", рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники обзванивают россиян под предлогом замены ключей от домофона. Схема строится следующим образом: жертва получает звонок якобы из управляющей компании, которая предупреждает о замене дверей в подъезде. Согласно легенде мошенников, у каждой квартиры будет свой код от домофона, и именно он должен поступить вам в сообщении. Пришёл? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи. Однако вместо новых ключей жертва получает только новые проблемы и украденный аккаунт на "Госуслугах", - рассказал он. По словам парламентария, такой сценарий – классический пример социальной инженерии, когда мошенники, представляясь официальными организациями, стремятся получить доступ к личным данным или учётным записям. "В данном случае обман строится на комбинации паники, срочности и кажущейся логичности происходящего. Мошенники умело используют доверие жертвы к "официальным" представителям, что подчеркивает необходимость всегда проверять источник звонка. Управляющие компании обычно размещают объявления о работах на информационных стендах в подъездах или отправляют официальные уведомления", - сказал депутат. Немкин предупредил, что если человек стал жертвой подобного мошенничества, необходимо немедленно принять меры, прежде всего, важно восстановить доступ к учётным записям, в данном случае — к порталу "Госуслуги". "Сделать это можно через процедуру восстановления пароля, следуя официальным инструкциям на сайте или через мобильное приложение. Одновременно рекомендуется обратиться в службу поддержки "Госуслуг", чтобы зафиксировать инцидент и уточнить дополнительные меры защиты. Также необходимо проинформировать банк и, при необходимости, заблокировать карты, чтобы предотвратить возможное несанкционированное использование финансовых данных", - пояснил Немкин. Парламентарий посоветовал придерживаться правил информационной безопасности и никогда не передавать коды, пароли или личные данные по телефону, особенно если звонящий инициировал разговор. "Если звонок кажется подозрительным, завершите его и перезвоните в организацию по официальному номеру, указанному на сайте или в документах. Важно подключить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах и регулярно менять пароли. Для дополнительной защиты стоит установить антивирусное ПО и следить за актуальностью его обновлений", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В ГД сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона

Депутат Немкин: мошенники звонят под предлогом замены ключей от домофона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мошенники звонят гражданам якобы от сотрудников управляющей компании и под видом установки личного кода от домофона получают код из смс жертвы для доступа к аккаунту в "Госуслугах", рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Мошенники обзванивают россиян под предлогом замены ключей от домофона. Схема строится следующим образом: жертва получает звонок якобы из управляющей компании, которая предупреждает о замене дверей в подъезде. Согласно легенде мошенников, у каждой квартиры будет свой код от домофона, и именно он должен поступить вам в сообщении. Пришёл? Назовите пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи. Однако вместо новых ключей жертва получает только новые проблемы и украденный аккаунт на "Госуслугах", - рассказал он.
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По словам парламентария, такой сценарий – классический пример социальной инженерии, когда мошенники, представляясь официальными организациями, стремятся получить доступ к личным данным или учётным записям.
"В данном случае обман строится на комбинации паники, срочности и кажущейся логичности происходящего. Мошенники умело используют доверие жертвы к "официальным" представителям, что подчеркивает необходимость всегда проверять источник звонка. Управляющие компании обычно размещают объявления о работах на информационных стендах в подъездах или отправляют официальные уведомления", - сказал депутат.
Немкин предупредил, что если человек стал жертвой подобного мошенничества, необходимо немедленно принять меры, прежде всего, важно восстановить доступ к учётным записям, в данном случае — к порталу "Госуслуги".
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"Сделать это можно через процедуру восстановления пароля, следуя официальным инструкциям на сайте или через мобильное приложение. Одновременно рекомендуется обратиться в службу поддержки "Госуслуг", чтобы зафиксировать инцидент и уточнить дополнительные меры защиты. Также необходимо проинформировать банк и, при необходимости, заблокировать карты, чтобы предотвратить возможное несанкционированное использование финансовых данных", - пояснил Немкин.
Парламентарий посоветовал придерживаться правил информационной безопасности и никогда не передавать коды, пароли или личные данные по телефону, особенно если звонящий инициировал разговор.
"Если звонок кажется подозрительным, завершите его и перезвоните в организацию по официальному номеру, указанному на сайте или в документах. Важно подключить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах и регулярно менять пароли. Для дополнительной защиты стоит установить антивирусное ПО и следить за актуальностью его обновлений", - заключил парламентарий.
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