В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву
Депутат Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на оружие Киеву
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, а также запретить ВСУ возводить фортификационные сооружения.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
"Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения.
"Есть риски, что в случае перемирия киевский режим использует это время для возведение новой линии обороны, чтобы остановить продвижение нашей армии", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.