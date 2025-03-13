https://ria.ru/20250313/gosduma-2004647494.html

В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву

В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву - РИА Новости, 13.03.2025

В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T01:48:00+03:00

2025-03-13T01:48:00+03:00

2025-03-13T01:49:00+03:00

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, а также запретить ВСУ возводить фортификационные сооружения. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. "Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения. "Есть риски, что в случае перемирия киевский режим использует это время для возведение новой линии обороны, чтобы остановить продвижение нашей армии", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004450582.html

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004255968.html

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