https://ria.ru/20250313/gosduma-2004644864.html

В ГД предложили предоставить приоритет россиянам для получения субсидий

В ГД предложили предоставить приоритет россиянам для получения субсидий - РИА Новости, 13.03.2025

В ГД предложили предоставить приоритет россиянам для получения субсидий

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить приоритет... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T01:13:00+03:00

2025-03-13T01:13:00+03:00

2025-03-13T01:13:00+03:00

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александр якубовский

марат хуснуллин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением предоставить приоритет российским семьям при получении социальной выплаты для приобретения жилья за счет бюджетных средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что сегодня одной из ключевых мер поддержки российский семей является социальная выплата для приобретения жилья за счет средств федерального и регионального бюджетов. Парламентарий подчеркнул, что согласно действующей норме претендовать на выплаты может молодая семья, воспитывающая одного или нескольких детей, в том числе семьи, где один из супругов не является гражданином РФ, либо неполная молодая семья, состоящая из одного родителя - гражданина РФ и одного ребенка или более. Он добавил, что семьи, имеющие трех и более детей, обладают правом на внеочередное получение такой выплаты. "Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила предоставления такой субсидии, исключив возможность ее получения: семьями, где один из супругов не является гражданином РФ, (если) с момента получения гражданства РФ последним из супругов прошло не менее пяти лет, семья, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должна прожить на территории субъекта РФ, в котором она претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет", - сказано в обращении на имя Хуснуллина. В документе подчеркивается, что в ряде субъектов РФ, в первую очередь на фоне роста миграционных потоков из стран СНГ, сложилась парадоксальная ситуация, когда треть и более семей, получающих социальную выплату во внеочередном порядке, являются семьями мигрантов, в том числе когда один из супругов даже не является гражданином РФ. "Это не только удлиняет срок в очереди для молодых семей за получением выплаты, который и так подчас превышает 4-5 лет, но и ставит семьи российских граждан в невыгодное положение", - сказано в обращении. Как пояснил РИА Новости Якубовский, необходимо правильно расставить приоритеты, когда государственные программы поддержки действуют в интересах российских граждан и российских семей. "Давайте сначала обеспечим жильем тех, кто родился в нашей стране, вырос тут, кто связывает с ней свою жизнь и жизнь своих детей. Это вопрос элементарной справедливости. Ситуация, при которой один из супругов может вообще не быть гражданином РФ, а при этом получать поддержку от нее, еще и в приоритетном порядке - недопустима. А в случае с семьями тех, кто недавно получил гражданство, безусловно должен быть и минимальный критерий о сроке проживания в том регионе, который софинансирует эту меру поддержки", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20250306/zhile-2003480669.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004449324.html

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общество, россия, александр якубовский, марат хуснуллин, госдума рф, снг