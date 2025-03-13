https://ria.ru/20250313/gornyy-2004867061.html

Горный: массовое применение нейросетей — критерий лидерства в техногонке ИИ

Горный: массовое применение нейросетей — критерий лидерства в техногонке ИИ - РИА Новости, 13.03.2025

Горный: массовое применение нейросетей — критерий лидерства в техногонке ИИ

Нейросети уже имеют массовое практическое применение, ими каждый день пользуются миллионы людей – это и есть главный критерий лидерства в технологической гонке... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:25:00+03:00

2025-03-13T20:25:00+03:00

2025-03-13T20:25:00+03:00

россия

технологии

искусственный интеллект (ии)

наука

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нейросети уже имеют массовое практическое применение, ими каждый день пользуются миллионы людей – это и есть главный критерий лидерства в технологической гонке ИИ, сообщил РИА Новости сооснователь ShareAI, AiAcademy и momeditation.app Александр Горный. "Если смотреть на рынок в целом, то сейчас присутствует здоровая конкуренция, и выход каждой новой модели подстегивает остальные компании доулучшать свои решения. Критерием первого успеха, как правило, большинство считает замеры по бенчмаркам, однако реальная польза зависит и от множества других параметров — цены, доступности, условий использования. Потребности каждого клиента уникальны, универсально лучшего решения для бизнеса не существует", — отметил Горный. Он подчеркнул, что отдельно важно отметить Open source-решения, которые компании могут развернуть в своем контуре без рисков утечки данных и космических отчислений владельцу продукта. "В любом случае нейросети уже имеют массовое практическое применение, так как становятся частью реальных продуктов и сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Это, как раз, и есть главный критерий лидерства в технологической гонке ИИ", — резюмировал эксперт.

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россия, технологии, искусственный интеллект (ии), наука