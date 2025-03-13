https://ria.ru/20250313/glava-2004884398.html

Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой

Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой - РИА Новости, 13.03.2025

Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:57:00+03:00

2025-03-13T22:57:00+03:00

2025-03-13T22:57:00+03:00

в мире

россия

италия

рим

серджо маттарелла

мария захарова

антонио таяни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/26/1560942679_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_2b3e1efb3757cd540221bbe93de9c052.jpg

РИМ, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "Строго осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу. Человек мира и символ национального и европейского единства. По этой причине я решил вызвать посла России в МИД. Моя самая искренняя солидарность с главой государства", - написал Таяни в соцсетях. Как сообщили итальянские СМИ, министр находится в Канаде на встрече глав МИД "Большой семерки", в связи с чем поручил вызвать российского посла генеральному секретарю внешнеполитического ведомства Риккардо Гуарилье. В четверг Захарова назвала враньем и фейком заявления Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами". В начале февраля Маттарелла в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Захарова назвала слова главы итальянского государства оскорбительными, охарактеризовала их как "кощунственные измышления", возмутительные и откровенно ложные. В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предлагается выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами. Официальный представитель МИД РФ 22 февраля сообщила о встрече с журналистом, который передал петицию с извинениями за слова президента Италии, подписанную первыми 10 тысячами итальянцев.

https://ria.ru/20250216/zaharova-1999716976.html

https://ria.ru/20250222/zakharova-2001035791.html

https://ria.ru/20250222/petitsiya-2001029585.html

россия

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, италия, рим, серджо маттарелла, мария захарова, антонио таяни