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Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой - РИА Новости, 13.03.2025
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22:57 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/glava-2004884398.html
Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой
Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой - РИА Новости, 13.03.2025
Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:57:00+03:00
2025-03-13T22:57:00+03:00
в мире
россия
италия
рим
серджо маттарелла
мария захарова
антонио таяни
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РИМ, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "Строго осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу. Человек мира и символ национального и европейского единства. По этой причине я решил вызвать посла России в МИД. Моя самая искренняя солидарность с главой государства", - написал Таяни в соцсетях. Как сообщили итальянские СМИ, министр находится в Канаде на встрече глав МИД "Большой семерки", в связи с чем поручил вызвать российского посла генеральному секретарю внешнеполитического ведомства Риккардо Гуарилье. В четверг Захарова назвала враньем и фейком заявления Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами". В начале февраля Маттарелла в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Захарова назвала слова главы итальянского государства оскорбительными, охарактеризовала их как "кощунственные измышления", возмутительные и откровенно ложные. В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предлагается выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами. Официальный представитель МИД РФ 22 февраля сообщила о встрече с журналистом, который передал петицию с извинениями за слова президента Италии, подписанную первыми 10 тысячами итальянцев.
https://ria.ru/20250216/zaharova-1999716976.html
https://ria.ru/20250222/zakharova-2001035791.html
https://ria.ru/20250222/petitsiya-2001029585.html
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в мире, россия, италия, рим, серджо маттарелла, мария захарова, антонио таяни
В мире, Россия, Италия, Рим, Серджо Маттарелла, Мария Захарова, Антонио Таяни
Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой

Глава МИД Италии Таяни вызвал посла РФ из-за слов Захаровой в адрес Маттареллы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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РИМ, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Строго осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу. Человек мира и символ национального и европейского единства. По этой причине я решил вызвать посла России в МИД. Моя самая искренняя солидарность с главой государства", - написал Таяни в соцсетях.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России
16 февраля, 21:04
Как сообщили итальянские СМИ, министр находится в Канаде на встрече глав МИД "Большой семерки", в связи с чем поручил вызвать российского посла генеральному секретарю внешнеполитического ведомства Риккардо Гуарилье.
В четверг Захарова назвала враньем и фейком заявления Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием.
Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".
Мария Захарова спела Bella ciao - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Захарова спела "Bella ciao" после получения петиции с извинениями от Италии
22 февраля, 20:04
В начале февраля Маттарелла в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Захарова назвала слова главы итальянского государства оскорбительными, охарактеризовала их как "кощунственные измышления", возмутительные и откровенно ложные.
В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предлагается выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами.
Официальный представитель МИД РФ 22 февраля сообщила о встрече с журналистом, который передал петицию с извинениями за слова президента Италии, подписанную первыми 10 тысячами итальянцев.
Захарова получила петицию с извинениями за слова президента Италии о России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Итальянский журналист передал России извинения за слова президента
22 февраля, 19:04
 
В миреРоссияИталияРимСерджо МаттареллаМария ЗахароваАнтонио Таяни
 
 
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