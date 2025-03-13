Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой
Глава МИД Италии Таяни вызвал посла РФ из-за слов Захаровой в адрес Маттареллы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Строго осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу. Человек мира и символ национального и европейского единства. По этой причине я решил вызвать посла России в МИД. Моя самая искренняя солидарность с главой государства", - написал Таяни в соцсетях.
Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России
16 февраля, 21:04
Как сообщили итальянские СМИ, министр находится в Канаде на встрече глав МИД "Большой семерки", в связи с чем поручил вызвать российского посла генеральному секретарю внешнеполитического ведомства Риккардо Гуарилье.
Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".
В ответ на волну заявлений итальянских политиков, выразивших солидарность с Маттареллой, проживающий в России журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, в которой итальянцам предлагается выразить несогласие с Маттареллой и извиниться перед россиянами.
Официальный представитель МИД РФ 22 февраля сообщила о встрече с журналистом, который передал петицию с извинениями за слова президента Италии, подписанную первыми 10 тысячами итальянцев.
Итальянский журналист передал России извинения за слова президента
22 февраля, 19:04