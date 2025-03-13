https://ria.ru/20250313/germaniya-2004799003.html

"Союз Сары Вагенкнехт" обратился в КС Германии из-за заседаний бундестага

"Союз Сары Вагенкнехт" обратился в КС Германии из-за заседаний бундестага - РИА Новости, 13.03.2025

"Союз Сары Вагенкнехт" обратился в КС Германии из-за заседаний бундестага

Депутат немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен обратилась в конституционный суд ФРГ из-за запланированных... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:55:00+03:00

2025-03-13T16:55:00+03:00

2025-03-13T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен обратилась в конституционный суд ФРГ из-за запланированных заседаний бундестага старого созыва, где будет обсуждаться поправка к конституции страны, которая позволит увеличить государственный долг для повышения расходов на оборону и развитие инфраструктуры, сообщает телеканал NTV со ссылкой на Дагделен. Ранее информационное агентство DPA сообщило, что бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта. При этом 13 и 18 марта соберется бундестаг старого созыва для рассмотрения инициативы о повышении госдолга от победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. Ранее депутаты "Альтернативы для Германии" (АдГ) и "Левой" партии подали ходатайства в конституционный суд этому поводу. "Депутат от ССВ Севим Дагделен также хочет остановить принятие миллиардного комплекса (мер на развитие - ред.) инфраструктуры и обороны, направив срочное ходатайство в конституционный суд ФРГ", - говорится на сайте телеканала. Политик объяснила это тем, что невозможно правильно оценить последствия принятия этих мер в такие сжатые сроки. Дагделен ходатайствует о снятии предложения с повестки дня бундестага старого созыва. По ее оценке, расходы ФРГ в случае принятия поправки будут увеличены "минимум на 1,3 триллиона евро" в следующие 10 лет. Из них "минимум 450 миллиардов евро" пойдут на оборону, 500 миллиардов – на развитие инфраструктуры, а еще 300 миллиардов – на выплату процентов по взятым долговым обязательствам. Ранее таблоид Bild сообщил о том, что предметом обсуждения ХДС/ХСС и СДПГ является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Позднее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил, что его фракция совместно с СДПГ внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").

https://ria.ru/20250312/oruzhie-2004447945.html

https://ria.ru/20250308/protivorechiya-2003824063.html

https://ria.ru/20250310/merts-2004108117.html

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в мире, германия, европа, украина, севим дагделен, фридрих мерц, хдс/хсс, bild