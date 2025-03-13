https://ria.ru/20250313/gensek-2004879765.html

Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом

Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом - РИА Новости, 13.03.2025

Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом высмеял его предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:03:00+03:00

2025-03-13T22:03:00+03:00

2025-03-13T22:08:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

марк рютте

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004875539_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_f4d9b93acc75c5981f5d9188759824ad.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом высмеял его предшественника Джо Байдена. Трамп и Рютте после протокольной части встречи отвечали на вопросы журналистов порядка 50 минут, для американского лидера такое ежедневное общение с прессой стало привычным, чего не скажешь о его предшественнике. В конце мероприятия, согласно трансляции американских телеканалов, когда репортеры уже покидали Овальный кабинет, Рютте склонился к Трампу и, вероятно, отметил длительность импровизированной пресс-конференции. Полностью высказывание генсека НАТО расслышать не удается, но во фразе точно есть слово "предшественник" и замечание о продолжительном общении, члены делегации со стороны альянса и американской администрации на это посмеялись. "Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года", — отчетливо сказал президент. "Прямо сейчас?" — уточнил Рютте. Вместе с хозяином Белого дома они посмеялись.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994716271.html

https://ria.ru/20250313/nato-2004867250.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, марк рютте, джо байден, нато