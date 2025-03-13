https://ria.ru/20250313/gensek-2004879765.html
Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом
Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом - РИА Новости, 13.03.2025
Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом высмеял его предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:03:00+03:00
2025-03-13T22:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом высмеял его предшественника Джо Байдена. Трамп и Рютте после протокольной части встречи отвечали на вопросы журналистов порядка 50 минут, для американского лидера такое ежедневное общение с прессой стало привычным, чего не скажешь о его предшественнике. В конце мероприятия, согласно трансляции американских телеканалов, когда репортеры уже покидали Овальный кабинет, Рютте склонился к Трампу и, вероятно, отметил длительность импровизированной пресс-конференции. Полностью высказывание генсека НАТО расслышать не удается, но во фразе точно есть слово "предшественник" и замечание о продолжительном общении, члены делегации со стороны альянса и американской администрации на это посмеялись. "Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года", — отчетливо сказал президент. "Прямо сейчас?" — уточнил Рютте. Вместе с хозяином Белого дома они посмеялись.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994716271.html
https://ria.ru/20250313/nato-2004867250.html
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в мире, сша, дональд трамп, марк рютте, джо байден, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Джо Байден, НАТО
Генсек НАТО высмеял Байдена на встрече с Трампом
Генсек НАТО Рютте и президент США Трамп в ходе встречи пошутили над Байденом
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом высмеял его предшественника Джо Байдена.
Трамп и Рютте после протокольной части встречи отвечали на вопросы журналистов порядка 50 минут, для американского лидера такое ежедневное общение с прессой стало привычным, чего не скажешь о его предшественнике.
В конце мероприятия, согласно трансляции американских телеканалов, когда репортеры уже покидали Овальный кабинет, Рютте склонился к Трампу и, вероятно, отметил длительность импровизированной пресс-конференции. Полностью высказывание генсека НАТО расслышать не удается, но во фразе точно есть слово "предшественник" и замечание о продолжительном общении, члены делегации со стороны альянса и американской администрации на это посмеялись.
"Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года", — отчетливо сказал президент.
"Прямо сейчас?" — уточнил Рютте.
Вместе с хозяином Белого дома они посмеялись.