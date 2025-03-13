https://ria.ru/20250313/g7-2004856962.html

В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg

В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.03.2025

В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg

В проекте заявления по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде нет формулировок с осуждением действий РФ на Украине, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:40:00+03:00

2025-03-13T19:40:00+03:00

2025-03-13T19:42:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

марко рубио

владимир путин

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000597809_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_88859a67c9ff4b65af1be609b89cafb7.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В проекте заявления по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде нет формулировок с осуждением действий РФ на Украине, передает агентство Блумберг. Ранее издание Euractiv сообщало, что в G7 ожидают разногласий с США из-за формулировок по Украине в заявлении по итогам встречи глав МИД в Канаде. По данным агентства, которое ссылается на источники, стороны, возможно, не достигнут консенсуса по этому документу, из-за чего могут остаться без совместного заявления. Отмечается, что взгляды США отличаются от позиций других членов "семерки". "Министры рассматривают возможность приветствовать договоренность между Украиной и США, достигнутую во вторник... Они также рассматривают возможность призвать к "мерам по укреплению доверия"... Упоминания... (осуждения действий РФ на Украине - ред.) исчезли", - говорится в сообщении Блумберг. По информации агентства Рейтер, в проекте документа также не упоминаются антироссийские санкции, хотя есть призыв к КНР прекратить поддерживать действия России на Украине. Отмечается, что в этом проекте заявления Украине посвящены только четыре абзаца, "которые вряд ли разозлят Москву". По данным Рейтер, Вашингтон добивается ограничений в отношении формулировок по Украине и выступает против отдельного заявления по санкциям против России. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон выступает против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004299512.html

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, марко рубио, владимир путин, g7