В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg
Bloomberg: проект заявления G7 не содержит осуждения действий России на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В проекте заявления по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде нет формулировок с осуждением действий РФ на Украине, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, которое ссылается на источники, стороны, возможно, не достигнут консенсуса по этому документу, из-за чего могут остаться без совместного заявления. Отмечается, что взгляды США отличаются от позиций других членов "семерки".
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"Министры рассматривают возможность приветствовать договоренность между Украиной и США, достигнутую во вторник... Они также рассматривают возможность призвать к "мерам по укреплению доверия"... Упоминания... (осуждения действий РФ на Украине - ред.) исчезли", - говорится в сообщении Блумберг.
По информации агентства Рейтер, в проекте документа также не упоминаются антироссийские санкции, хотя есть призыв к КНР прекратить поддерживать действия России на Украине. Отмечается, что в этом проекте заявления Украине посвящены только четыре абзаца, "которые вряд ли разозлят Москву". По данным Рейтер, Вашингтон добивается ограничений в отношении формулировок по Украине и выступает против отдельного заявления по санкциям против России.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон выступает против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.