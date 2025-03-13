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В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.03.2025
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19:40 13.03.2025 (обновлено: 19:42 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/g7-2004856962.html
В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg
В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.03.2025
В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg
В проекте заявления по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде нет формулировок с осуждением действий РФ на Украине, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:40:00+03:00
2025-03-13T19:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В проекте заявления по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде нет формулировок с осуждением действий РФ на Украине, передает агентство Блумберг. Ранее издание Euractiv сообщало, что в G7 ожидают разногласий с США из-за формулировок по Украине в заявлении по итогам встречи глав МИД в Канаде. По данным агентства, которое ссылается на источники, стороны, возможно, не достигнут консенсуса по этому документу, из-за чего могут остаться без совместного заявления. Отмечается, что взгляды США отличаются от позиций других членов "семерки". "Министры рассматривают возможность приветствовать договоренность между Украиной и США, достигнутую во вторник... Они также рассматривают возможность призвать к "мерам по укреплению доверия"... Упоминания... (осуждения действий РФ на Украине - ред.) исчезли", - говорится в сообщении Блумберг. По информации агентства Рейтер, в проекте документа также не упоминаются антироссийские санкции, хотя есть призыв к КНР прекратить поддерживать действия России на Украине. Отмечается, что в этом проекте заявления Украине посвящены только четыре абзаца, "которые вряд ли разозлят Москву". По данным Рейтер, Вашингтон добивается ограничений в отношении формулировок по Украине и выступает против отдельного заявления по санкциям против России. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон выступает против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004299512.html
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
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в мире, украина, россия, сша, марко рубио, владимир путин, g7
В мире, Украина, Россия, США, Марко Рубио, Владимир Путин, G7
В заявлении G7 нет осуждения действий России на Украине, пишет Bloomberg

Bloomberg: проект заявления G7 не содержит осуждения действий России на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В проекте заявления по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде нет формулировок с осуждением действий РФ на Украине, передает агентство Блумберг.
Ранее издание Euractiv сообщало, что в G7 ожидают разногласий с США из-за формулировок по Украине в заявлении по итогам встречи глав МИД в Канаде.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине
11 марта, 13:11
По данным агентства, которое ссылается на источники, стороны, возможно, не достигнут консенсуса по этому документу, из-за чего могут остаться без совместного заявления. Отмечается, что взгляды США отличаются от позиций других членов "семерки".
«
"Министры рассматривают возможность приветствовать договоренность между Украиной и США, достигнутую во вторник... Они также рассматривают возможность призвать к "мерам по укреплению доверия"... Упоминания... (осуждения действий РФ на Украине - ред.) исчезли", - говорится в сообщении Блумберг.
По информации агентства Рейтер, в проекте документа также не упоминаются антироссийские санкции, хотя есть призыв к КНР прекратить поддерживать действия России на Украине. Отмечается, что в этом проекте заявления Украине посвящены только четыре абзаца, "которые вряд ли разозлят Москву". По данным Рейтер, Вашингтон добивается ограничений в отношении формулировок по Украине и выступает против отдельного заявления по санкциям против России.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон выступает против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
Вчера, 18:50
 
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