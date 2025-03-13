https://ria.ru/20250313/fsb-2004690422.html
ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки
ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки - РИА Новости, 13.03.2025
ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки
В наборах с бомбами под видом парфюмерии от спецслужб Украины для участников СВО были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля, следует из видео ФСБ... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:23:00+03:00
2025-03-13T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В наборах с бомбами под видом парфюмерии от спецслужб Украины для участников СВО были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля, следует из видео ФСБ России. На кадрах показано четыре коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками, а также открытка с поздравлением с Днем защитника Отечества. Ранее в четверг спецслужба сообщила, что предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева. В аэропорту Челябинска, как уточнили в ведомстве, при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их, устройства были готовы к срабатыванию при открытии. В Первоуральске задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено. В 2024 году, как сообщается, фигурант по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.
https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html
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Задержание россиянина, который собирался прислать участникам СВО бомбы под видом парфюмерных наборов
ФСБ показал видео задержания россиянина, который по заданию украинских спецслужб намеревался прислать по почте участникам СВО и госслужащим бомбы под видом парфюмерных наборов. На кадрах – как раз эти наборы. За отправку бомб задержанному обещали $6 тыс, но деньги он так и не получил.
2025-03-13T10:23
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украина, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки
ФСБ нашла в посылках с бомбами георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля