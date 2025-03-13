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Задержанному диверсанту обещали шесть тысяч долларов за отправку бомб - РИА Новости, 13.03.2025
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10:21 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/fsb-2004689545.html
Задержанному диверсанту обещали шесть тысяч долларов за отправку бомб
Задержанному диверсанту обещали шесть тысяч долларов за отправку бомб - РИА Новости, 13.03.2025
Задержанному диверсанту обещали шесть тысяч долларов за отправку бомб
Задержанный ФСБ России на видео от спецслужбы признал, что за деньги должен был собрать для Украины данные о военных с авиабазы в Энгельсе и работников завода в РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:21:00+03:00
2025-03-13T10:21:00+03:00
энгельс
украина
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Задержанный ФСБ России на видео от спецслужбы признал, что за деньги должен был собрать для Украины данные о военных с авиабазы в Энгельсе и работников завода в Екатеринбурге, за отправку бомб под видом парфюмерных наборов ему обещали шесть тысяч долларов США, но не заплатили. Ранее в Центре общественных связей ведомства сообщили, что ФСБ России предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева. "Познакомился в интернете с неким Антоном, который, как оказалось, проживает в Украине. Он дал мне задание распознать машины и (место - ред.) проживания личностей в Екатеринбурге на военном заводе за денежное вознаграждение. Далее я отправился в Энгельс, чтобы также распознать машины и проживание по двум адресам и одному дому за денежное вознаграждение также", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ. Он уточнил, что должен был узнать данные о военнослужащих с авиационной базы в Энгельсе. "Далее попросил принять пять тайников в Челябинске с духами и отправить их по почте, в которых оказалось взрывчатое вещество... Он обещал шесть тысяч долларов, которые так и не выплатил", - сказал задержанный. Он добавил, что посылки, согласно заданию, необходимо было отправить в Энгельс, Люберцы и Воронеж.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108779.html
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Задержание россиянина, который собирался прислать участникам СВО бомбы под видом парфюмерных наборов
ФСБ показал видео задержания россиянина, который по заданию украинских спецслужб намеревался прислать по почте участникам СВО и госслужащим бомбы под видом парфюмерных наборов. На кадрах – как раз эти наборы. За отправку бомб задержанному обещали $6 тыс, но деньги он так и не получил.
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энгельс, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Энгельс, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Задержанному диверсанту обещали шесть тысяч долларов за отправку бомб

ФСБ: агенту Украины обещали шесть тысяч долларов за отправку бомб участникам СВО

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Задержанный ФСБ России на видео от спецслужбы признал, что за деньги должен был собрать для Украины данные о военных с авиабазы в Энгельсе и работников завода в Екатеринбурге, за отправку бомб под видом парфюмерных наборов ему обещали шесть тысяч долларов США, но не заплатили.
Ранее в Центре общественных связей ведомства сообщили, что ФСБ России предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева.
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"Познакомился в интернете с неким Антоном, который, как оказалось, проживает в Украине. Он дал мне задание распознать машины и (место - ред.) проживания личностей в Екатеринбурге на военном заводе за денежное вознаграждение. Далее я отправился в Энгельс, чтобы также распознать машины и проживание по двум адресам и одному дому за денежное вознаграждение также", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ.
Он уточнил, что должен был узнать данные о военнослужащих с авиационной базы в Энгельсе.
"Далее попросил принять пять тайников в Челябинске с духами и отправить их по почте, в которых оказалось взрывчатое вещество... Он обещал шесть тысяч долларов, которые так и не выплатил", - сказал задержанный.
Он добавил, что посылки, согласно заданию, необходимо было отправить в Энгельс, Люберцы и Воронеж.
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