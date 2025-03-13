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ФСБ показала, как обнаружила бомбы под видом парфюмерии - РИА Новости, 13.03.2025
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10:13 13.03.2025 (обновлено: 10:18 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/fsb-2004686378.html
ФСБ показала, как обнаружила бомбы под видом парфюмерии
ФСБ показала, как обнаружила бомбы под видом парфюмерии - РИА Новости, 13.03.2025
ФСБ показала, как обнаружила бомбы под видом парфюмерии
ФСБ России показала видео, как в аэропорту Челябинска сотрудники спецслужбы обнаружили бомбы, предназначавшиеся для участников спецоперации и госслужащих,... РИА Новости, 13.03.2025
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россия
челябинск
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ФСБ России показала видео, как в аэропорту Челябинска сотрудники спецслужбы обнаружили бомбы, предназначавшиеся для участников спецоперации и госслужащих, закамуфлированные под парфюмерию. Ранее в Центре общественных связей ведомства сообщили о предотвращении серии покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева. На кадрах показано, как посылки провезли через металлодетектор, и система обнаружила в коробках взрывное устройство.
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Задержание россиянина, который собирался прислать участникам СВО бомбы под видом парфюмерных наборов
ФСБ показал видео задержания россиянина, который по заданию украинских спецслужб намеревался прислать по почте участникам СВО и госслужащим бомбы под видом парфюмерных наборов. На кадрах – как раз эти наборы. За отправку бомб задержанному обещали $6 тыс, но деньги он так и не получил.
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россия, челябинск, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Челябинск, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала, как обнаружила бомбы под видом парфюмерии

ФСБ показала, как в аэропорту Челябинска обнаружили бомбы для участников СВО

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ФСБ России показала видео, как в аэропорту Челябинска сотрудники спецслужбы обнаружили бомбы, предназначавшиеся для участников спецоперации и госслужащих, закамуфлированные под парфюмерию.
Ранее в Центре общественных связей ведомства сообщили о предотвращении серии покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева.
На кадрах показано, как посылки провезли через металлодетектор, и система обнаружила в коробках взрывное устройство.
Подробности срыва операции украинской военной разведки по вербовке подростков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков
6 марта, 09:47
 
РоссияЧелябинскУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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