ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
Украинские спецслужбы готовили серию покушений на участников СВО и госслужащих
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО", — говорится в релизе.
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
Пять посылок с самодельными бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы, нашли во время досмотра почтовых отправлений в аэропорту Челябинска. Бомбы должны были сработать при вскрытии упаковки.
Отправителя задержали в Первоуральске. Это гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Он разослал посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания украинские спецслужбы связь с ним прекратили, а вознаграждение не выплатили.
Кроме того, в прошлом году задержанный по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.
ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона
28 февраля, 11:24
При осмотре схронов в Челябинске обнаружили еще один тайник, из которого изъяли четыре таких же взрывных устройства. Эти бомбы предназначались военным, которые живут в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях, добавили в ФСБ.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств", рассматривается вопрос о применении статьи о покушении на теракт. Ведется розыск тех, кто изготовил взрывные устройства и заложил их в тайники.
В ФСБ призвали россиян быть бдительными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей.