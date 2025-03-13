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ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих - РИА Новости, 13.03.2025
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09:48 13.03.2025 (обновлено: 11:01 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих - РИА Новости, 13.03.2025
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:48:00+03:00
2025-03-13T11:01:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
челябинск
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, сообщили в Центре общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО", — говорится в релизе.Пять посылок с самодельными бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы, нашли во время досмотра почтовых отправлений в аэропорту Челябинска. Бомбы должны были сработать при вскрытии упаковки.Отправителя задержали в Первоуральске. Это гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Он разослал посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания украинские спецслужбы связь с ним прекратили, а вознаграждение не выплатили.Кроме того, в прошлом году задержанный по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.При осмотре схронов в Челябинске обнаружили еще один тайник, из которого изъяли четыре таких же взрывных устройства. Эти бомбы предназначались военным, которые живут в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях, добавили в ФСБ.Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств", рассматривается вопрос о применении статьи о покушении на теракт. Ведется розыск тех, кто изготовил взрывные устройства и заложил их в тайники. В ФСБ призвали россиян быть бдительными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей.
https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html
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Задержание россиянина, который собирался прислать участникам СВО бомбы под видом парфюмерных наборов
ФСБ показал видео задержания россиянина, который по заданию украинских спецслужб намеревался прислать по почте участникам СВО и госслужащим бомбы под видом парфюмерных наборов. На кадрах – как раз эти наборы. За отправку бомб задержанному обещали $6 тыс, но деньги он так и не получил.
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, челябинск, безопасность
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Челябинск, Безопасность
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

Украинские спецслужбы готовили серию покушений на участников СВО и госслужащих

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО", — говорится в релизе.
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих
Пять посылок с самодельными бомбами, замаскированными под парфюмерные наборы, нашли во время досмотра почтовых отправлений в аэропорту Челябинска. Бомбы должны были сработать при вскрытии упаковки.
Отправителя задержали в Первоуральске. Это гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Он разослал посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания украинские спецслужбы связь с ним прекратили, а вознаграждение не выплатили.
Кроме того, в прошлом году задержанный по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.
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При осмотре схронов в Челябинске обнаружили еще один тайник, из которого изъяли четыре таких же взрывных устройства. Эти бомбы предназначались военным, которые живут в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях, добавили в ФСБ.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств", рассматривается вопрос о применении статьи о покушении на теракт. Ведется розыск тех, кто изготовил взрывные устройства и заложил их в тайники.
В ФСБ призвали россиян быть бдительными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей.
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