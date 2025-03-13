https://ria.ru/20250313/frantsija-2004780900.html

МИД: Франция дала ВСУ данные для ударов по рынку в Херсонской области

МИД: Франция дала ВСУ данные для ударов по рынку в Херсонской области - РИА Новости, 13.03.2025

МИД: Франция дала ВСУ данные для ударов по рынку в Херсонской области

Франция предоставила ВСУ спутниковые данные для ударов по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:00:00+03:00

2025-03-13T16:00:00+03:00

2025-03-13T16:00:00+03:00

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атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Франция предоставила ВСУ спутниковые данные для ударов по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Примечательно, что в условиях прекращения, как выяснилось - временного, предоставления Штатами разведданных киевскому режиму для работы дальнобойных ракетных систем, спутниковое сопровождение цели осуществлялось с французских спутников European Telecommunication Satellite Organization - европейская телекоммуникационная спутниковая организация. А наведение регулировалось французским спутником разведки CSO-3. В момент варварской атаки в магазинах, между прочим, возможно об этом не знают в Париже, находились десятки мирных жителей. Вот по ним наводчики работали", - сказала она в ходе брифинга. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о четырех погибших, семи раненых. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. 10- 13 марта объявлены днями траура в Алешкинском муниципальном округе, сообщали местные власти. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250313/chasov-yar-2004655761.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004333789.html

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россия, украина, франция, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, атака беспилотников на москву и подмосковье, в мире