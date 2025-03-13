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Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии российских активов - РИА Новости, 13.03.2025
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10:19 13.03.2025 (обновлено: 13:37 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/frantsija-2004689266.html
Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии российских активов
Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии российских активов - РИА Новости, 13.03.2025
Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии российских активов
Национальное собрание Франции накануне вечером одобрило резолюцию об увеличении помощи Украине, призывающую в том числе изъять замороженные российские активы,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:19:00+03:00
2025-03-13T13:37:00+03:00
россия
украина
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
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ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости. Национальное собрание Франции накануне вечером одобрило резолюцию об увеличении помощи Украине, призывающую в том числе изъять замороженные российские активы, следует из трансляции на сайте палаты. Документ поддержали 288 депутатов, против проголосовали 54, сообщила президент нацсобрания Яэль Брон-Пиве. При этом в конце февраля президент Эммануэль Макрон говорил, что конфисковать российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил Минфину изучить возможные последствия такого решения. Ситуация с активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
https://ria.ru/20250311/aktivy-2004213012.html
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россия, украина, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии российских активов

Парламент Франции принял резолюцию об увеличении помощи Киеву за счет активов РФ

© Getty Images / NurPhoto/Telmo PintoСессия в Национальном собрании в Париже
Сессия в Национальном собрании в Париже - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Telmo Pinto
Сессия в Национальном собрании в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости. Национальное собрание Франции накануне вечером одобрило резолюцию об увеличении помощи Украине, призывающую в том числе изъять замороженные российские активы, следует из трансляции на сайте палаты.
Документ поддержали 288 депутатов, против проголосовали 54, сообщила президент нацсобрания Яэль Брон-Пиве.
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Политики в ЕС могут сделать с российскими активами что захотят, пишут СМИ
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При этом в конце февраля президент Эммануэль Макрон говорил, что конфисковать российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Затем он поручил Минфину изучить возможные последствия такого решения.

Ситуация с активами

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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РоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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