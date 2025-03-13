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Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении - РИА Новости, 13.03.2025
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06:48 13.03.2025 (обновлено: 06:54 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/fayloobmennik-2004658574.html
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении - РИА Новости, 13.03.2025
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении
Сооснователь пиратского файлообменника Pirate Bay Карл Лундстрём стал жертвой авиакатастрофы в Словении, об этом сообщила правая партия "Альтернатива для... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:48:00+03:00
2025-03-13T06:54:00+03:00
в мире
словения
загреб
цюрих
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сооснователь пиратского файлообменника Pirate Bay Карл Лундстрём стал жертвой авиакатастрофы в Словении, об этом сообщила правая партия "Альтернатива для Швеции", в которой он состоял.Как уточняется, Лундстрём направлялся на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих.Pirate Bay, созданный более 20 лет назад, позволяет бесплатно обмениваться контентом, серверы располагаются за пределами Швеции.
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в мире, словения, загреб, цюрих, pirate bay, технологии
В мире, Словения, Загреб, Цюрих, Pirate Bay, Технологии
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении

Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в авиакатастрофе в Словении

© thepiratebay.orgЛоготип ресурса The Pirate Bay
Логотип ресурса The Pirate Bay - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© thepiratebay.org
Логотип ресурса The Pirate Bay. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сооснователь пиратского файлообменника Pirate Bay Карл Лундстрём стал жертвой авиакатастрофы в Словении, об этом сообщила правая партия "Альтернатива для Швеции", в которой он состоял.
Как уточняется, Лундстрём направлялся на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих.
Pirate Bay, созданный более 20 лет назад, позволяет бесплатно обмениваться контентом, серверы располагаются за пределами Швеции.
 
В миреСловенияЗагребЦюрихPirate BayТехнологии
 
 
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