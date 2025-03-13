https://ria.ru/20250313/fayloobmennik-2004658574.html
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении - РИА Новости, 13.03.2025
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении
Сооснователь пиратского файлообменника Pirate Bay Карл Лундстрём стал жертвой авиакатастрофы в Словении, об этом сообщила правая партия "Альтернатива для... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:48:00+03:00
2025-03-13T06:48:00+03:00
2025-03-13T06:54:00+03:00
в мире
словения
загреб
цюрих
pirate bay
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28016/22/280162210_0:110:640:470_1920x0_80_0_0_1e7c4458c287698754ede15c6708b5ac.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сооснователь пиратского файлообменника Pirate Bay Карл Лундстрём стал жертвой авиакатастрофы в Словении, об этом сообщила правая партия "Альтернатива для Швеции", в которой он состоял.Как уточняется, Лундстрём направлялся на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих.Pirate Bay, созданный более 20 лет назад, позволяет бесплатно обмениваться контентом, серверы располагаются за пределами Швеции.
словения
загреб
цюрих
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28016/22/280162210_0:32:640:512_1920x0_80_0_0_dd5411853979a4a56a7153400b25950a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения, загреб, цюрих, pirate bay, технологии
В мире, Словения, Загреб, Цюрих, Pirate Bay, Технологии
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении
Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в авиакатастрофе в Словении