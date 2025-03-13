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Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении

Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении - РИА Новости, 13.03.2025

Один из основателей файлообменника Pirate Bay погиб в Словении

Сооснователь пиратского файлообменника Pirate Bay Карл Лундстрём стал жертвой авиакатастрофы в Словении, об этом сообщила правая партия "Альтернатива для... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T06:48:00+03:00

2025-03-13T06:48:00+03:00

2025-03-13T06:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сооснователь пиратского файлообменника Pirate Bay Карл Лундстрём стал жертвой авиакатастрофы в Словении, об этом сообщила правая партия "Альтернатива для Швеции", в которой он состоял.Как уточняется, Лундстрём направлялся на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих.Pirate Bay, созданный более 20 лет назад, позволяет бесплатно обмениваться контентом, серверы располагаются за пределами Швеции.

словения

загреб

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в мире, словения, загреб, цюрих, pirate bay, технологии