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Песков заявил о завершающем этапе операции по освобождению Курской области
Песков заявил о завершающем этапе операции по освобождению Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Песков заявил о завершающем этапе операции по освобождению Курской области
Операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:49:00+03:00
2025-03-13T16:49:00+03:00
2025-03-13T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
дмитрий песков
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил надежду, что скоро в этом плане получится вздохнуть спокойно. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. "Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
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безопасность, россия, курская область, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Песков заявил о завершающем этапе операции по освобождению Курской области
Песков: операция по освобождению Курской области входит в завершающую стадию