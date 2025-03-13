https://ria.ru/20250313/etap-2004797852.html

Песков заявил о завершающем этапе операции по освобождению Курской области

Песков заявил о завершающем этапе операции по освобождению Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Песков заявил о завершающем этапе операции по освобождению Курской области

Операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:49:00+03:00

2025-03-13T16:49:00+03:00

2025-03-13T16:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

дмитрий песков

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил надежду, что скоро в этом плане получится вздохнуть спокойно. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. "Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html

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безопасность, россия, курская область, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины