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ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 13.03.2025
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года, говорится в решении суда. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:31:00+03:00
2025-03-13T15:31:00+03:00
2025-03-13T15:31:00+03:00
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европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года, говорится в решении суда. "Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек", - говорится в решении суда. ЕСПЧ в четверг признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года.
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в мире, украина, одесса, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Украина, Одесса, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году
ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в мае 2014 года