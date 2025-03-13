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ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 13.03.2025
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15:31 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/espch-2004761202.html
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 13.03.2025
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года, говорится в решении суда. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:31:00+03:00
2025-03-13T15:31:00+03:00
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одесса
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года, говорится в решении суда. "Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек", - говорится в решении суда. ЕСПЧ в четверг признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года.
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в мире, украина, одесса, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Украина, Одесса, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в мае 2014 года

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкЗдание Дома профсоюзов в Одессе, возле которого проходит акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года в результате беспорядков
Здание Дома профсоюзов в Одессе, возле которого проходит акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года в результате беспорядков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Денис Петров
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Здание Дома профсоюзов в Одессе, возле которого проходит акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года в результате беспорядков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года, говорится в решении суда.
"Суд постановил, что Украина должна выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек", - говорится в решении суда.
ЕСПЧ в четверг признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе
Вчера, 14:54
 
В миреУкраинаОдессаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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