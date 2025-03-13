Сийярто назвал невозможным вступление Украины в ЕС раньше балканских стран
Сийярто: невозможно вступление Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан.
"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию... Мы всерьез думаем, что Украина в лучшем состоянии, чем страны Западных Балкан? Что она сможет выполнить критерии раньше? Перестаньте, не будем смешными", - сказал Сийярто, выступая на Балканском форуме в Будапеште.
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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что в национальной консультации о членстве Украины в ЕС будет один вопрос, о сроках проведения будет сообщено позже. Спросить мнение венгерских граждан о потенциальном вступлении Украины в сообщество необходимо, потому что это скажется на рынке труда и сельского хозяйства в Венгрии, подчеркнул Гуйяш.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Сийярто ранее неоднократно говорил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Он также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
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