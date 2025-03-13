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Сийярто назвал невозможным вступление Украины в ЕС раньше балканских стран - РИА Новости, 13.03.2025
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16:54 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/es-2004798785.html
Сийярто назвал невозможным вступление Украины в ЕС раньше балканских стран
Сийярто назвал невозможным вступление Украины в ЕС раньше балканских стран - РИА Новости, 13.03.2025
Сийярто назвал невозможным вступление Украины в ЕС раньше балканских стран
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:54:00+03:00
2025-03-13T16:54:00+03:00
в мире
украина
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будапешт
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан. "Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию... Мы всерьез думаем, что Украина в лучшем состоянии, чем страны Западных Балкан? Что она сможет выполнить критерии раньше? Перестаньте, не будем смешными", - сказал Сийярто, выступая на Балканском форуме в Будапеште. Глава венгерского МИД осудил лицемерие Брюсселя и подчеркнул, что если процесс основан на заслугах, это должно в равной степени касаться всех кандидатов, а если пребывание в состоянии конфликта, по мнению ЕС, является заслугой, то об этом надо заявить открыто. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что в национальной консультации о членстве Украины в ЕС будет один вопрос, о сроках проведения будет сообщено позже. Спросить мнение венгерских граждан о потенциальном вступлении Украины в сообщество необходимо, потому что это скажется на рынке труда и сельского хозяйства в Венгрии, подчеркнул Гуйяш. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Сийярто ранее неоднократно говорил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Он также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
https://ria.ru/20250228/orban-2002146181.html
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995189550.html
https://ria.ru/20250224/posol-2001267124.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
Сийярто назвал невозможным вступление Украины в ЕС раньше балканских стран

Сийярто: невозможно вступление Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан.
"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию... Мы всерьез думаем, что Украина в лучшем состоянии, чем страны Западных Балкан? Что она сможет выполнить критерии раньше? Перестаньте, не будем смешными", - сказал Сийярто, выступая на Балканском форуме в Будапеште.
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Глава венгерского МИД осудил лицемерие Брюсселя и подчеркнул, что если процесс основан на заслугах, это должно в равной степени касаться всех кандидатов, а если пребывание в состоянии конфликта, по мнению ЕС, является заслугой, то об этом надо заявить открыто.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что в национальной консультации о членстве Украины в ЕС будет один вопрос, о сроках проведения будет сообщено позже. Спросить мнение венгерских граждан о потенциальном вступлении Украины в сообщество необходимо, потому что это скажется на рынке труда и сельского хозяйства в Венгрии, подчеркнул Гуйяш.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Сийярто ранее неоднократно говорил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Он также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
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