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Каллас заявила о неопределенном состоянии Евросоюза
Каллас заявила о неопределенном состоянии Евросоюза - РИА Новости, 13.03.2025
Каллас заявила о неопределенном состоянии Евросоюза
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз сейчас находится в неопределенном состоянии – это и не мир, и не война. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:01:00+03:00
2025-03-13T16:01:00+03:00
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МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз сейчас находится в неопределенном состоянии – это и не мир, и не война. "Мы все обеспокоены, потому что не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Правительствам приходится принимать жесткие решения об увеличении расходов на оборону, потому что к тому времени, когда они нам понадобятся, будет уже слишком поздно делать эти инвестиции", – сказала Каллас в интервью телерадиокомпании RTVE. По ее словам, Европа должна быть готова к возможным угрозам, НАТО усиливает военно-морское присутствие для защиты инфраструктуры, а ЕС улучшает координацию в сфере разведки и сотрудничество в области безопасности. Каллас подчеркнула, что, по ее мнению, Европа реагирует на вызовы недостаточно быстро, но в последние годы ЕС добился "прогресса в улучшении нашей способности реагировать на новые угрозы".
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в мире, европа, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Европа, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
Каллас заявила о неопределенном состоянии Евросоюза
Каллас: ЕС находится в неопределенном состоянии, это не мир и не война