https://ria.ru/20250313/es-2004781335.html

Каллас заявила о неопределенном состоянии Евросоюза

Каллас заявила о неопределенном состоянии Евросоюза - РИА Новости, 13.03.2025

Каллас заявила о неопределенном состоянии Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз сейчас находится в неопределенном состоянии – это и не мир, и не война. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:01:00+03:00

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2025-03-13T16:01:00+03:00

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МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз сейчас находится в неопределенном состоянии – это и не мир, и не война. "Мы все обеспокоены, потому что не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Правительствам приходится принимать жесткие решения об увеличении расходов на оборону, потому что к тому времени, когда они нам понадобятся, будет уже слишком поздно делать эти инвестиции", – сказала Каллас в интервью телерадиокомпании RTVE. По ее словам, Европа должна быть готова к возможным угрозам, НАТО усиливает военно-морское присутствие для защиты инфраструктуры, а ЕС улучшает координацию в сфере разведки и сотрудничество в области безопасности. Каллас подчеркнула, что, по ее мнению, Европа реагирует на вызовы недостаточно быстро, но в последние годы ЕС добился "прогресса в улучшении нашей способности реагировать на новые угрозы".

https://ria.ru/20250310/kallas-2003924425.html

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в мире, европа, кайя каллас, евросоюз, нато