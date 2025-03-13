Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/eks-sovetnik-2004863409.html
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа
Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Киев может совершить покушение на президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:07:00+03:00
2025-03-13T20:07:00+03:00
в мире
сша
киев
пенсильвания
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/13/1496301319_0:0:4301:2419_1920x0_80_0_0_a192518c55df9002edaa6c5606981bce.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Киев может совершить покушение на президента США Дональда Трампа. "В США более 200 тысяч украинцев. Тысячи из них работают в украинской тайной полиции. Президент Трамп находится под угрозой и должен быть защищен любой ценой", - написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х. В прошлом году Трамп пережил два покушения на свою жизнь. Первое покушение состоялось во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде.
https://ria.ru/20240916/wsj-1972900605.html
сша
киев
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/13/1496301319_0:0:4301:3227_1920x0_80_0_0_03e3014e6f9f9eaf8cec9bc019b647b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, пенсильвания, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Пенсильвания, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина может совершить покушение на Трампа

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Киев может совершить покушение на президента США Дональда Трампа.
США более 200 тысяч украинцев. Тысячи из них работают в украинской тайной полиции. Президент Трамп находится под угрозой и должен быть защищен любой ценой", - написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х.
В прошлом году Трамп пережил два покушения на свою жизнь. Первое покушение состоялось во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ раскрыли подробности о подозреваемом в попытке покушения на Трампа
16 сентября 2024, 09:38
 
В миреСШАКиевПенсильванияДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала