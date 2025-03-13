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Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа
Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Киев может совершить покушение на президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Киев может совершить покушение на президента США Дональда Трампа. "В США более 200 тысяч украинцев. Тысячи из них работают в украинской тайной полиции. Президент Трамп находится под угрозой и должен быть защищен любой ценой", - написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х. В прошлом году Трамп пережил два покушения на свою жизнь. Первое покушение состоялось во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде.
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в мире, сша, киев, пенсильвания, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Пенсильвания, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона заявил, что Киев может совершить покушение на Трампа
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина может совершить покушение на Трампа