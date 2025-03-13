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Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску - РИА Новости, 13.03.2025
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13:27 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/dzhordzhesku-2004734665.html
Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску
Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску - РИА Новости, 13.03.2025
Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску
Лидер румынской оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил о возможных массовых протестах в стране в ответ на действия... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:27:00+03:00
2025-03-13T13:27:00+03:00
в мире
румыния
сша
нигерия
кэлин джеорджеску
нато
президентские выборы в румынии — 2024
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БУХАРЕСТ, 13 мар – РИА Новости. Лидер румынской оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил о возможных массовых протестах в стране в ответ на действия властей, которые запретили участвовать в президентских выборах оппозиционному кандидату Кэлину Джеорджеску. Конституционный суд Румынии во вторник отклонил жалобы Джеорджеску, которого Центральное избирательное бюро не зарегистрировало кандидатом в президенты. "Это не демократические выборы, когда человеку не позволяют участвовать. Система ограничила право избирателей голосовать за того кандидата, которого они хотят поддержать. В стране "гибридный режим", уступающий по уровню демократии даже Нигерии. Мы дадим всем гражданам Румынии возможность протестовать против кризиса, в котором мы находимся", — сказал Симион в эфире телеканала Realitatea Plus. Лидер AUR подчеркнул, что продолжение практики запрета кандидатов может привести к бойкоту выборов. Симион отметил, что он и председатель "Партии молодых людей" (POT) Ана-Мария Гаврилэ уже начали сбор подписей для того, чтобы подать документы в центральное избирательное бюро для регистрации себя как кандидатов в президенты "Сбор подписей начался. Лично я в четверг приду в Центральное избирательное бюро, чтобы успеть подать часть необходимых документов. Мы с Гаврилэ должны успеть это сделать до 15 марта. Она тоже будет баллотироваться от своей партии", - добавил он. Симион отметил, что инициатива о выдвижении кандидатур исходила от Джеорджеску. " У нас была беседа с Джеорджеску, он сказал, чтобы мы начали собирать подписи в свою поддержку", - уточнил лидер AUR. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
https://ria.ru/20250312/vybory-2004532297.html
https://ria.ru/20250310/eks-premer-2004140465.html
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в мире, румыния, сша, нигерия, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Нигерия, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску

Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску к выборам

© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 13 мар – РИА Новости. Лидер румынской оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил о возможных массовых протестах в стране в ответ на действия властей, которые запретили участвовать в президентских выборах оппозиционному кандидату Кэлину Джеорджеску.
Конституционный суд Румынии во вторник отклонил жалобы Джеорджеску, которого Центральное избирательное бюро не зарегистрировало кандидатом в президенты.
Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах
Вчера, 14:24
"Это не демократические выборы, когда человеку не позволяют участвовать. Система ограничила право избирателей голосовать за того кандидата, которого они хотят поддержать. В стране "гибридный режим", уступающий по уровню демократии даже Нигерии. Мы дадим всем гражданам Румынии возможность протестовать против кризиса, в котором мы находимся", — сказал Симион в эфире телеканала Realitatea Plus.
Лидер AUR подчеркнул, что продолжение практики запрета кандидатов может привести к бойкоту выборов.
Симион отметил, что он и председатель "Партии молодых людей" (POT) Ана-Мария Гаврилэ уже начали сбор подписей для того, чтобы подать документы в центральное избирательное бюро для регистрации себя как кандидатов в президенты "Сбор подписей начался. Лично я в четверг приду в Центральное избирательное бюро, чтобы успеть подать часть необходимых документов. Мы с Гаврилэ должны успеть это сделать до 15 марта. Она тоже будет баллотироваться от своей партии", - добавил он.
Симион отметил, что инициатива о выдвижении кандидатур исходила от Джеорджеску. " У нас была беседа с Джеорджеску, он сказал, чтобы мы начали собирать подписи в свою поддержку", - уточнил лидер AUR.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов
10 марта, 16:41
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Сальвини назвал отказ ЦИК в регистрации Джорджеску европереворотом
10 марта, 12:56
 
В миреРумынияСШАНигерияКэлин ДжеорджескуНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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