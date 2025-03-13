Дутерте поместили в следственный изолятор МУС
Экс-президента Филиппин Дутерте поместили в следственный изолятор МУС в Гааге
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 13 мар - РИА Новости. Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте помещен в следственный изолятор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге после прохождения медосмотров, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Он добавил, что предварительно Дутерте прошел необходимые медицинские осмотры.
В среду в пресс-службе Международного уголовного суда в Гааге сообщили, что самолет с Родриго Дутерте на борту, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах. Позднее суд объявил, что экс-президент Филиппин взят под стражу. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время его кампании по борьбе с наркотиками.
Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
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