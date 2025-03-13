https://ria.ru/20250313/duda-2004670842.html

Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России

Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России - РИА Новости, 13.03.2025

Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:12:00+03:00

2025-03-13T09:12:00+03:00

2025-03-13T09:12:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не считает, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США применяет против Москвы инструменты, однако не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева. В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы". "Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, по моему мнению, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с Россией только мило и ласково ... Я думаю, что он применяет инструменты против России, хотя, возможно, это не так громко и заметно, как те, которые он использует против Украины", - заявил Дуда в интервью газете Financial Times. Он также призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине. "Пока что никому не удалось остановить эту войну, так что давайте дадим президенту Трампу шанс", - отметил он. Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html

https://ria.ru/20250227/zhiteli-2001869638.html

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в мире, россия, украина, польша, дональд трамп, анджей дуда, кайя каллас, евросоюз