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Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России - РИА Новости, 13.03.2025
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09:12 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/duda-2004670842.html
Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России
Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России - РИА Новости, 13.03.2025
Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:12:00+03:00
2025-03-13T09:12:00+03:00
в мире
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кайя каллас
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не считает, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США применяет против Москвы инструменты, однако не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева. В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы". "Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, по моему мнению, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с Россией только мило и ласково ... Я думаю, что он применяет инструменты против России, хотя, возможно, это не так громко и заметно, как те, которые он использует против Украины", - заявил Дуда в интервью газете Financial Times. Он также призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине. "Пока что никому не удалось остановить эту войну, так что давайте дадим президенту Трампу шанс", - отметил он. Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока.
https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html
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в мире, россия, украина, польша, дональд трамп, анджей дуда, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Кайя Каллас, Евросоюз
Дуда прокомментировал поведение Трампа по отношению к России

Президент Польши Дуда призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не считает, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США применяет против Москвы инструменты, однако не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы".
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Президент Польши рассказал о планах Трампа по урегулированию на Украине
23 февраля, 14:57
"Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, по моему мнению, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с Россией только мило и ласково ... Я думаю, что он применяет инструменты против России, хотя, возможно, это не так громко и заметно, как те, которые он использует против Украины", - заявил Дуда в интервью газете Financial Times.
Он также призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине.
"Пока что никому не удалось остановить эту войну, так что давайте дадим президенту Трампу шанс", - отметил он.
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Жители Польши обеспокоены действиями Трампа по Украине, показал опрос
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В миреРоссияУкраинаПольшаДональд ТрампАнджей ДудаКайя КалласЕвросоюз
 
 
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