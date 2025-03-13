https://ria.ru/20250313/duda-2004668079.html

Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink

Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink - РИА Новости, 13.03.2025

Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского после его перепалки с американским предпринимателем и главой департамента... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:50:00+03:00

2025-03-13T08:50:00+03:00

2025-03-13T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского после его перепалки с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Иланом Маском за "ненужное вмешательство" в ситуацию со Starlink, отметив, что вопросы с США надо решать по дипломатическим каналам, пишет газета Financial Times. Как пишет издание, взявшее интервью у польского лидера, Дуда раскритиковал Сикорского и назвал "совершенно ненужным" его вмешательство в ситуацию со Starlink. "Вы не должны обсуждать с американской администрацией в Twitter (бывшее название соцсети X - ред.), это нужно делать по дипломатическим каналам", - сказал он. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250309/mask-2003961280.html

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