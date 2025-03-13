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Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink - РИА Новости, 13.03.2025
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08:50 13.03.2025 (обновлено: 09:27 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/duda-2004668079.html
Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink
Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink - РИА Новости, 13.03.2025
Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink
Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского после его перепалки с американским предпринимателем и главой департамента... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:50:00+03:00
2025-03-13T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского после его перепалки с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Иланом Маском за "ненужное вмешательство" в ситуацию со Starlink, отметив, что вопросы с США надо решать по дипломатическим каналам, пишет газета Financial Times. Как пишет издание, взявшее интервью у польского лидера, Дуда раскритиковал Сикорского и назвал "совершенно ненужным" его вмешательство в ситуацию со Starlink. "Вы не должны обсуждать с американской администрацией в Twitter (бывшее название соцсети X - ред.), это нужно делать по дипломатическим каналам", - сказал он. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250309/mask-2003961280.html
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в мире, россия, украина, польша, радослав сикорский, анджей дуда, илон маск, spacex, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Илон Маск, SpaceX, Вооруженные силы Украины
Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink

FT: президент Польши Дуда назвал вмешательство в ситуацию со Starlink ненужным

© Getty Images / NurPhotoАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского после его перепалки с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Иланом Маском за "ненужное вмешательство" в ситуацию со Starlink, отметив, что вопросы с США надо решать по дипломатическим каналам, пишет газета Financial Times.
Как пишет издание, взявшее интервью у польского лидера, Дуда раскритиковал Сикорского и назвал "совершенно ненужным" его вмешательство в ситуацию со Starlink.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Starlink никогда не отключит терминалы на Украине, заявил Маск
9 марта, 20:41
"Вы не должны обсуждать с американской администрацией в Twitter (бывшее название соцсети X - ред.), это нужно делать по дипломатическим каналам", - сказал он.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком"
9 марта, 19:45
 
В миреРоссияУкраинаПольшаРадослав СикорскийАнджей ДудаИлон МаскSpaceXВооруженные силы Украины
 
 
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