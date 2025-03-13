Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink
FT: президент Польши Дуда назвал вмешательство в ситуацию со Starlink ненужным
© Getty Images / NurPhotoАнджей Дуда
© Getty Images / NurPhoto
Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского после его перепалки с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Иланом Маском за "ненужное вмешательство" в ситуацию со Starlink, отметив, что вопросы с США надо решать по дипломатическим каналам, пишет газета Financial Times.
Как пишет издание, взявшее интервью у польского лидера, Дуда раскритиковал Сикорского и назвал "совершенно ненужным" его вмешательство в ситуацию со Starlink.
"Вы не должны обсуждать с американской администрацией в Twitter (бывшее название соцсети X - ред.), это нужно делать по дипломатическим каналам", - сказал он.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком"
9 марта, 19:45