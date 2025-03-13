https://ria.ru/20250313/domen-2004799384.html

Сообщения об удалении нацдомена СССР.su оказались фейком

Сообщения об удалении нацдомена СССР.su оказались фейком - РИА Новости, 13.03.2025

Сообщения об удалении нацдомена СССР.su оказались фейком

Регистратура доменной зоны .su - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) - не получала уведомлений о планах ее... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:59:00+03:00

2025-03-13T16:59:00+03:00

2025-03-13T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар- РИА Новости. Регистратура доменной зоны .su - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) - не получала уведомлений о планах ее ликвидации от Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), продолжит поддерживать и развивать домен, говорится в сообщении организации. РосНИИРОС является регистратурой домена .su с 1993 года. На сегодняшний день в зоне .su зарегистрировано 112 тысяч сайтов. Ранее в четверг портал Domain Name Wire со ссылкой на ICANN сообщил, что национальный интернет-домен СССР .su планируется вывести из эксплуатации к 2030 году. "В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможном закрытии доменной зоны .su сообщаем, что данная информация периодически появляется в публичном поле, но не соответствует действительности. Регистратура (РосНИИРОС) не планирует ликвидацию домена .su и никаких формальных действий со стороны ICANN предпринято не было", - сообщила организация. В РосНИИРОС пояснили, что страновой домен верхнего уровня может быть удален из корневой зоны DNS (Domain Name System, система доменных имен) только в случае исключения соответствующего двухбуквенного кода из стандарта ISO 3166. "В настоящее время код "su" включен в список ISO 3166 со статусом "исключительно зарезервирован", что можно легко проверить на официальном сайте Международной организации по стандартизации (ISO)", - добавили там. "РосНИИРОС не получал от PTI (структура ICANN - ред.) уведомлений об исключении домена .su из корневой зоны DNS. Это вчера подтвердил член совета директоров ICANN на публичной сессии... конференции ICANN82 Community Forum. Таким образом, оснований для закрытия доменной зоны .su нет и никаких официальных шагов в этом направлении со стороны международного сообщества предпринято не было", - отмечается в сообщении. "Домен верхнего уровня .su является частью российской национальной доменной зоны наряду с доменами .ru и .рф... РосНИИРОС будет продолжать поддержку и развитие домена в интересах десятков тысяч его пользователей по всему миру", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250301/baza-2002391219.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, icann, интернет, россия