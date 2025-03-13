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Челябинские медцентры выманивали у пенсионеров деньги на лечение

Челябинские медцентры выманивали у пенсионеров деньги на лечение - РИА Новости, 13.03.2025

Челябинские медцентры выманивали у пенсионеров деньги на лечение

Медцентры в Челябинске на протяжении нескольких лет выманивали у пенсионеров средства на лечение псевдозаболеваний, установлено 92 эпизода мошенничества,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:25:00+03:00

2025-03-13T19:25:00+03:00

2025-03-13T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Медцентры в Челябинске на протяжении нескольких лет выманивали у пенсионеров средства на лечение псевдозаболеваний, установлено 92 эпизода мошенничества, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, криминальная схема действовала в течение нескольких лет. Злоумышленники организовали работу двух частных медицинских центров. Их сотрудники обзванивали пожилых жителей региона и приглашали на бесплатное обследование в рамках несуществующей льготной программы. После фиктивной диагностики на аппарате, который на самом деле не являлся медицинским прибором, посетителям сообщали о наличии у них тяжелых заболеваний, которые необходимо срочно лечить. При этом часть сотрудников центров не имела профильного образования. По специально разработанной инструкции они оказывали на клиентов психологическое воздействие, в результате которого те соглашались на дорогостоящее лечение. Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта и не соответствовали диагнозу. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты, так как стоимость навязанного курса составляла более 100 тысяч рублей. "Противоправную деятельность злоумышленников пресекли мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. По адресам расположения медицинских организаций и в жилищах подозреваемых полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. Изъято оборудование, компьютерная техника, документы, деньги и другие предметы ", - написала Волк в Telegram-канале. Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении подозреваемых в мошенничестве в сфере оказания медицинских услуг возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ. В зависимости от роли каждого 14 человек подозревается в руководстве преступным сообществом и участии в нем. Установлена причастность фигурантов к 92 эпизодам, в результате которых у потерпевших было похищено не менее 4 миллионов рублей. "По ходатайству следователя на недвижимое имущество подозреваемых наложен арест на сумму 25 миллионов рублей. Потерпевшим возмещено порядка 1,5 миллиона рублей ущерба. Всем фигурантам избраны различные меры пресечения", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250227/makfa-2002006397.html

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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)