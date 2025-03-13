https://ria.ru/20250313/davlenie-2004860394.html
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику - РИА Новости, 13.03.2025
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику
Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:56:00+03:00
2025-03-13T19:56:00+03:00
2025-03-13T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны подтверждают приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств и решительно осуждают намерения отдельных государств и региональных объединений создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250313/putin-2004856700.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, минск, москва, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Минск, Москва, В мире
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику
Россия и Белоруссия осуждают давление на страны, проводящие независимую политику