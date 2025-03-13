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Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику - РИА Новости, 13.03.2025
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19:56 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/davlenie-2004860394.html
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику - РИА Новости, 13.03.2025
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику
Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:56:00+03:00
2025-03-13T19:56:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
россия
минск
москва
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны подтверждают приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств и решительно осуждают намерения отдельных государств и региональных объединений создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250313/putin-2004856700.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, минск, москва, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Минск, Москва, В мире
Москва и Минск осуждают давление на страны, проводящие независимую политику

Россия и Белоруссия осуждают давление на страны, проводящие независимую политику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Стороны подтверждают приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств и решительно осуждают намерения отдельных государств и региональных объединений создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии подписания совместного заявления и документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами
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