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ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/chasov-yar-2004655761.html
ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец
ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец
Украинские военные применили термобарические снаряды при атаке по мирным жителям, укрывавшимся в подвале одного из домов Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:33:00+03:00
2025-03-13T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные применили термобарические снаряды при атаке по мирным жителям, укрывавшимся в подвале одного из домов Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости пострадавший при такой атаке беженец. "Нас было семь человек. Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами. Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания, пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает", - рассказал собеседник агентства. По его словам, он и еще один укрывавшийся от обстрелов местный житель получили тяжелые ожоги. "Вот вытащили нас, получается, оно уже горит, а оно (кожа) обвисает. Ты просто пытаешься это все потушить, а оно не тухнет. Пластиковые очки загорелись в секунду. А руки просто текли. То есть находясь вот так вот (в соседних домах напротив), не знать, что там гражданские... Залетели с огнетушителями тушить, а оно не тухнет", - добавил он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250312/evakuatsiya-2004445453.html
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004444879.html
донбасс
донецкая народная республика
часов яр
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донбасс, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец

ВСУ обстреливали термобарическими снарядами жителей Часова Яра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные применили термобарические снаряды при атаке по мирным жителям, укрывавшимся в подвале одного из домов Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости пострадавший при такой атаке беженец.
"Нас было семь человек. Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами. Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания, пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Снайпер ВСУ стрелял по гражданским во время эвакуации, заявил беженец
Вчера, 06:07
По его словам, он и еще один укрывавшийся от обстрелов местный житель получили тяжелые ожоги.
"Вот вытащили нас, получается, оно уже горит, а оно (кожа) обвисает. Ты просто пытаешься это все потушить, а оно не тухнет. Пластиковые очки загорелись в секунду. А руки просто текли. То есть находясь вот так вот (в соседних домах напротив), не знать, что там гражданские... Залетели с огнетушителями тушить, а оно не тухнет", - добавил он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Беженец: бойцы ВС России спасали гражданских, вызывая огонь на себя
Вчера, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
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