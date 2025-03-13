https://ria.ru/20250313/chasov-yar-2004655761.html

ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец

ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец - РИА Новости, 13.03.2025

ВСУ применили термобарические снаряды при атаке на Часов Яр, заявил беженец

Украинские военные применили термобарические снаряды при атаке по мирным жителям, укрывавшимся в подвале одного из домов Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:33:00+03:00

2025-03-13T05:33:00+03:00

2025-03-13T05:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

часов яр

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные применили термобарические снаряды при атаке по мирным жителям, укрывавшимся в подвале одного из домов Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости пострадавший при такой атаке беженец. "Нас было семь человек. Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами. Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания, пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает", - рассказал собеседник агентства. По его словам, он и еще один укрывавшийся от обстрелов местный житель получили тяжелые ожоги. "Вот вытащили нас, получается, оно уже горит, а оно (кожа) обвисает. Ты просто пытаешься это все потушить, а оно не тухнет. Пластиковые очки загорелись в секунду. А руки просто текли. То есть находясь вот так вот (в соседних домах напротив), не знать, что там гражданские... Залетели с огнетушителями тушить, а оно не тухнет", - добавил он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250312/evakuatsiya-2004445453.html

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004444879.html

донбасс

донецкая народная республика

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины